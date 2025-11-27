Świąteczne drzewko – tradycja, która ewoluowała od pogańskich wierzeń do symbolu Bożego Narodzenia.

Zastanawiasz się, kiedy ubrać choinkę? Tradycja wskazuje konkretne daty, ale Kościół ma bardziej elastyczne podejście.

Odkryj idealny moment na udekorowanie i rozbiórkę choinki, by celebrować święta zgodnie z duchem tradycji!

Kiedy najwcześniej można ubrać choinkę?

Choinkę można ubrać w dowolnym czasie, kiedy mamy na to ochotę. Przecież to, czy udekorujemy świąteczne drzewko w lipcu, czy grudniu nie ma znaczenia, jeśli akurat mamy taki kaprys. Niektórzy uwielbiają klimat Bożego Narodzenia i chcieliby, by święta trwały zawsze. Stąd popularne w Stanach Zjednoczonych sklepy, w których ozdoby świąteczne można kupić cały rok. Jednak, jeśli chcemy, by tradycji stało się zadość, lub obawiamy się, że zanim nadejdzie Wigilia, magiczna otoczka świąt zdąży nam zbrzydnąć, to warto znać dwie daty, które wyznaczają odpowiedni czas.

Choinka ubrana zgodnie z tradycją. Kiedy?

W galeriach handlowych i na świątecznych jarmarkach świąteczne dekoracje, łącznie z przyozdobionymi choinkami pojawiają się wraz z końcem listopada. Wiele osób we własnym domu ubiera choinkę z początkiem grudnia. Najczęściej w okolicy mikołajek, czyli 6 grudnia. Ale według tradycji choinkę powinno się dekorować w wigilijny poranek, 24 grudnia. Wtedy, kiedy obecni są wszyscy domownicy. Jednak Wigilia, to dzień, w którym w kuchni jest dużo pracy, dlatego kościół podaje jeszcze jedną, wcześniejszą datę.

Ubieranie choinki na święta. Kościół pozwala zrobić to wcześniej niż 24 grudnia

24 grudnia, to tradycyjna data ubierania choinki. Jednak wiele osób, szczególnie dzieci nie może doczekać się dekorowania drzewka znacznie wcześniej. Wigilia to także dzień, w którym trudno znaleźć czas na takie zajęcia, dlatego kościół katolicki pozwala na przystrajanie świątecznego drzewka na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Czy choinka to pogański zwyczaj? Tradycja dekorowania świątecznego drzewka

Tradycja ubierania choinki narodziła się w Alzacji w XV wieku, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami. Taki zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z pogańskiego oddawania hołdu drzewom. Uważano, że jodły i świerki chronią od zła. Kościół początkowo sprzeciwiał się tej tradycji, jednak z czasem uznano, że ozdoba nawiązuje do biblijnego rajskiego drzewa. Ponieważ 24 grudnia trudno było znaleźć w Niemczech lub Francji owocującą jabłoń, na jodłach lub sosnach zawieszano czerwone jabłka.

Zwyczaj ubierania choinki w Polsce

Pierwsze wzmianki dotyczące ozdabiania choinek w Polsce dotyczą Gdańska. W 1698 roku gdańszczanie dekorowali je w domach. Choinki można było także kupić na świątecznym jarmarku. Jednak powszechny zwyczaj ubierania choinek na święta w Polsce przyjął się dopiero w XIX wieku. Wcześniej na święta Bożego Narodzenia ustawiano w domach snopek zboża w każdym rogu. Na stole i pod obrusem nie mogło zabraknąć siana na pamiątkę tego, że Pan Jezus urodził się w stajence. Ważnym elementem była również szopka.

Kiedy rozebrać choinkę? Trzy ważne daty, jeśli chcesz zachować tradycję

6 stycznia to pierwszy termin na rozebranie choinki zgodnie z tradycją. W uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli) dajemy sobie czas na to, by skupić się na tym, co przed nami. Rozebranie choinki i posprzątanie świątecznych ozdób tego dnia oznacza, że narodzenie Chrystusa już się dokonało, a my możemy świętować pamiątkę objawienia się Jezusa mędrcom ze Wschodu, a przez nich wszystkim ludziom i całemu światu. 12 stycznia 2025 to data niedzieli Chrztu Pańskiego. Wtedy kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Według tradycji możemy wtedy rozebrać choinkę, posprzątać świąteczne ozdoby i skupić się na kolejnych wydarzeniach. W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy bowiem chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, kiedy objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Skoro liturgiczny okres Bożego Narodzenia kończy się w pierwszą niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, to dlaczego choinka na placu św. Marka w Watykanie stoi do 2 lutego? Ponieważ właśnie wtedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Wtedy kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd i pastorałek. Samo święto upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej.