Wybór między żywą a sztuczną choinką przed świętami to coroczny dylemat, a sztuczne drzewka stają się coraz bardziej realistyczne.

Kluczowe dla wyboru idealnej sztucznej choinki są jej rozmiar, kształt oraz materiał, z którego została wykonana.

Dowiedz się, jakie detale sprawią, że Twoja sztuczna choinka będzie wyglądać jak żywa i jak ją przygotować, by zachwycała.

Pytanie o to, czy lepsza jest choinka sztuczna, czy żywa wraca każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia. Jednak tutaj nie ma jedynej słusznej odpowiedzi. Choć świerk pachnący lasem tworzy niesamowity klimat, to nie każdy ma warunki, by cieszyć się żywym drzewkiem. Na szczęście na rynku jest już sporo choinek, które wyglądają bardzo realistycznie. Jeśli chcemy, by służyły nam latami warto, zwróć uwagę na kilka szczegółów.

Jak wybrać sztuczną choinkę?

Sztuczna choinka może wyglądać jak żywa. Czasy, kiedy świąteczne drzewka przypominały raczej suche gałęzie tu ówdzie powleczone zieloną postrzępioną folią, dawno minęły. Producenci sztucznych choinek potrafią stworzyć świąteczne drzewka, które wyglądają niemal tak samo, jak żywe świerki. Jednak zanim wybierzesz się na zakupy, zastanów się, gdzie ustawisz drzewko. Od tego zależy jego wysokość i kształt. Choć wysoka i rozłożysta choinka jest kusząca, może okazać się nietrafiona. Lepiej wybrać taką, która pasuje do proporcji pomieszczenia, czyli taką, która nie dominuje ani nie zagraca przestrzeni. Równie ważny, jak rozmiar sztucznej choinki jest jej kształt. Sztuczne drzewka są produkowane tak, aby wiernie naśladować wygląd prawdziwych igieł. Gałęzie również są formowane tak, by, jak najwierniej oddawały naturę. Do wyboru mamy np. rzadkie choinki w stylu skandynawskim, ale i klasyczne o pełnych i rozłożystych gałęziach. Jeśli chcemy, by drzewko posłużyło nam na lata najlepiej sięgnąć właśnie po klasykę.

Sztuczna choinka jak żywa

Przy wyborze choinki, warto także zwrócić uwagę na materiał. Chociaż drzewka z PVC są zazwyczaj tańsze, to mają zazwyczaj płaskie, wstążkowate igły, które są znacznie mniej realistyczne niż wykonane z PE. Najlepiej będzie wybrać więc drzewko z gałęziami na bazie polietylenu (PE) i polichlorku winylu (PVC) na wewnętrznych warstwach. Zwróć też uwagę na kolor. Prawdziwe drzewa mają różne kolory. Aby to uchwycić, wiele wysokiej jakości sztucznych drzew jest wykonanych w kilku odcieniach zieleni. Drzewo z nieco ciemniejszymi wewnętrznymi gałęziami i jaśniejszymi zewnętrznymi końcówkami będzie wyglądać bardziej realistycznie niż drzewo w jednolitym kolorze. Ponadto żywe drzewa mają brązowe gałęzie wokół pnia. Sztuczne, dobrej jakości choinki mają więc pień i gałęzie w kolorze brązowym. Drobny szczegół, który sprawia wrażenie, jakby drzewo zostało właśnie przeniesione z lasu.

Zanim ubierzesz choinkę, odpowiednio ją przygotuj

Nawet najlepsza sztuczna choinka może wyglądać fatalnie, jeśli jej odpowiednio nie przygotujesz. Dlatego poświęć trochę czasu na napuszenie każdej gałęzi, równomiernie je rozstawiając, a następnie dopasowując, aby uniknąć widocznych przerw. Może to być niezwykle czasochłonne, ale jest to jedna z niezbędnych czynności, która pomoże uzyskać dobry efekt. Pamiętaj też, że prawdziwe drzewa rzadko są idealne pod względem symetrii. Nie staraj się więc stworzyć idealnego drzewka. Pozostaw niektóre gałęzie nieco krzywe. Drobne niedoskonałości pomagają oszukać oko, by uwierzyło, że choinka jest prawdziwa.