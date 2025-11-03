To, co dzieje się 11 listopada w Poznaniu można porównać do dni miasta. Uroczyste obchody patrona ulicy Święty Marcin organizowane są tu od 1994 roku. Gwoździem programu przez lata był kolorowy korowód ze św. Marcinem na czele przemierzający centralny trakt Poznania. Pochód zazwyczaj zatrzymywał się przy Centrum Kultury „Zamek”, gdzie prezydent miasta przekazywał święty klucz do bram miasta. Dla poznaniaków i gości był to sygnał do rozpoczęcia zabawy.

- Przez ponad trzy dekady Imieniny Ulicy przybierały różne formy. Zaczynały w Zamku, skupiając głównie lokalną społeczność. W czasie pandemii przybrały symboliczną postać – flag zamontowanych na ulicy. Podczas remontów ulicy Św. Marcin odbywały się w dwóch miejscach: na Placu Kolegiackim i pod wieżowcami Alfa. Dziś znów stoimy przed zmianą. Na Imieninach jest nas coraz więcej – cieszymy się z obecności każdej osoby! Jednocześnie musimy zadbać o jeszcze większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników(-czek). W poczuciu odpowiedzialności, a także na prośbę Policji, teren wydarzenia ogrodzimy i obejmiemy zasadami imprezy masowej – tłumaczą organizatorzy, czyli CK Zamek.

Organizatorzy oprócz zmiany formuły imprezy postanowili także zrezygnować z tradycyjnego korowodu.

11 listopada w Poznaniu. Dlaczego św. Marcin?

W XII wieku w Poznaniu powstał kościół pw. św. Marcina. W tych czasach święty cieszył się popularnością właściwie w całej chrześcijańskiej Europie. Niewiele później wokół świątyni rozwinęła się osada, którą nazwano – a jakżeby inaczej – Święty Marcin. W jej pobliżu wytyczono ulicę, która do dziś nosi jej nazwę. Od ponad trzech dekad Poznaniacy świętują imieniny patrona, który znany był ze szczodrości i dobroczynności. Dlatego też od kilku lat hasłem, które towarzyszy imprezie jest – „Dobro czyń”.

11 listopada w Poznaniu 2025. Gdzie w tym roku odbywa się impreza?

Impreza tradycyjnie odbędzie się na ulicy Święty Marcin, a dokładniej na Placu A. Mickiewicza, skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Św. Marcin oraz przed Centrum Kultury ZAMEK. W tym roku powstanie ogrodzone miasteczko festiwalowe, do którego będzie można wejść bezpłatnie przez cztery bramy. Przy każdej bramie będzie znajdował się bezpłatny depozyt, w którym można zostawić torby, plecaki czy rzeczy kupione na kiermaszu. Depozyt będzie czynny w godzinach 10.30-21.30.Kiermasz Świętomarciński z rogalami i lokalnymi wyrobami będzie usytuowany przy al. Niepodległości w stronę ul. Fredry, rękodzieło na ul. Święty Marcin, a gastronomię znajdziemy przy al. Niepodległości w stronę ul. Taylora.

11 listopada 2025 w Poznaniu. Dlaczego nie będzie korowodu?

Dla wielu mieszkańców i turystów korowód był jednym z najważniejszych punktów imprezy. Jednak w tym roku zmieni się jego formuła. Św. Marcin na koniu nie przejedzie przez ulicę, ale w zamian postaci z korowodu będą na wyciągnięcie ręki.

- Realizacja korowodu w formule imprezy masowej oznaczałaby konieczność wygrodzenia całej przestrzeni ulicy Święty Marcin, którą przechodził korowód. To wiązałoby się ze zmniejszeniem dostępnej dla publiczności przestrzeni, a także ze znacznymi utrudnieniami zarówno dla mieszkańców i mieszkanek, jak i użytkowników oraz użytkowniczek, mieszczących się przy ulicy lokali użytkowych oraz z bardzo istotnym wzrostem kosztów organizacji wydarzenia – tłumaczą na swojej stronie internetowej organizatorzy i dodają - Nowością będzie prezentacja wielkowymiarowych postaci i obiektów znanych z korowodu. Bamberka, Pegaz czy Koziołki, podobnie jak przed kilkoma laty, pojawią się stacjonarnie i co za tym idzie na wyciągnięcie ręki i aparatu fotograficznego. Ich obecność ożywią działania teatralne i muzyczne […] najważniejsze elementy korowodu będą dostępne na terenie „imieninowego miasteczka” przez cały dzień, na wyciągnięcie ręki.

Co wydarzy się w Poznaniu 11 listopada 2025? Program imienin ulicy Święty Marcin

W tym roku podobnie jak w poprzednich latach w programie wydarzenia nie zabraknie tradycyjnego przekazania kluczy do bram miasta. Impreza startuje o 11.00 i potrwa do 21.00. Święty Marcin odbierze je na scenie przy parku Adama Mickiewicza o godzinie 13:30. Kiermasz ruszy o 11.00. O tej porze rozpoczną się też animacje i spektakle teatralne, a także liczne warsztaty. Tradycyjnie pojawi się też strefa organizacji pozarządowych. Nie zabraknie także koncertów. Te rozpoczynają się na scenie przy parku Mickiewicza już o 12.15. Występy gwiazd wieczoru zaplanowano na 17. Wtedy na scenie pojawi się Krzysztof Antkowiak, o 18:30 zaplanowano koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek – www.ckzamek.pl

Rogale na Świętego Marcina. Historia

Marcin, który stał się później świętym Marcinem, przyszedł na świat we wczesnym średniowieczu w Szombathely na Węgrzech. Jako że był synem legionisty, poszedł w ślady ojca i również wybrał zawód żołnierza. Wojna nie była mu jednak pisana – w szeregach legionistów nie czuł się dobrze. Pewnej zimy oddał swoje okrycie napotkanemu żebrakowi. Tej samej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w tenże płaszcz. Marcin postanowił więc przyjąć chrzest, po czym został pustelnikiem we Francji. Wiódł skromne życie, ale jego drzwi zawsze były otwarte dla potrzebujących. Jeśli zaś chodzi o rogale świętomarcińskie, jedna z legend głosi, że św. Marcin pewnego dnia odwiedzając wiernych na swoim białym koniu, zgubił podkowę, którą podniósł miejscowy cukiernik i wzorując się jej kształtem, uformował ciasto z migdałami. Gdy rogale były upieczone – pamiętając o intencjach świętego – rozdał je potrzebującym. Rogale cieszyły się takim powodzeniem, że zwyczaj wypieku w 1901 roku przejęło Stowarzyszenie Cukierników. Tradycyjne rogale świętomarcińskie zyskały unijny certyfikat „Produktu o Chronionej Nazwie”. Tym samym trafiły na prestiżową listę regionalnych specjałów, które powstają z lokalnych surowców i według oryginalnych przepisów.