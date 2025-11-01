Madera to idealne miejsce na romantyczny wyjazd we dwoje, oferujące wieczną wiosnę i oszałamiającą roślinność.

Wyspa zachęca do wspólnych aktywności, od górskich wędrówek po canyoning i rejsy w poszukiwaniu delfinów.

Odkryj kulinarne rozkosze Madery, od egzotycznych owoców po wykwintne restauracje i degustacje wina.

Madera ma wszystko, co potrzebne, by zorganizować romantyczny wyjazd we dwoje. Jest nazywana wyspą „wiecznej wiosny”, bo temperatura nie spada tu nigdy poniżej 15 stopni Celsjusza. Innym określeniem jest „pływający ogród”. Kwiaty i roślinność na Maderze są wręcz oszałamiające. Rosnące przy drodze storczyki odurzają zapachem, a tarasowych zboczach dojrzewają banany, papaje i marakuje. W zależności od tego, co rozumiemy przez hasło romantyczność, możemy zaplanować tutaj niemal każdą aktywność. Wyruszyć w góry, zgubić się we mgle, oglądać niesamowite wschody i zachody słońca, pływać kajakami, wspinać się i kosztować lokalnej kuchni oraz win.

Madera jesienią i zimą

Madera jest atrakcyjna o każdej porze roku, jednak to właśnie jesienią i zimą, kiedy w Polsce panują mało przyjemne temperatury, warto pojechać na wyspę, by podładować słoneczne baterie. Jesienią i zimą na Maderze jest około 17-20 stopni C. Turystów jest zdecydowanie mniej i spokojnie bez tłumów można eksplorować wyspę. A jest co robić i tydzień może okazać się niewystarczający, by spróbować wszystkiego.

Madera dla romantyków oraz miłośników sportu i natury

Jeśli uwielbiacie ruch i naturę, warto wypożyczyć auto. Podczas przemierzania wyspy prawdopodobnie będziecie zatrzymywać się co chwilę, by zrobić romantyczne zdjęcie na tle klifów i Atlantyku. Przed świtem wybierzcie się na słynny klif Cabo Girão, drugi pod względem wysokości na świecie (580 m n.p.m.), najwyżej położony przylądek Europy. Prawdopodobnie wschód słońca z obserwowany z tego miejsca będzie jednym z najpiękniejszych w życiu. Później można sprawdzić, jak działacie w przypływie adrenaliny i wybrać się na sesję Canyoningu lub Coasteeringu. Zjazdów na linach po wodospadach lub odkrywanie wybrzeża, łączące wspinaczkę, skoki do wody i pływanie to może być wyzwanie nawet dla par z długim stażem. Dla tych, którzy od wody wolą ląd, są wędrówki wzdłuż malowniczych lewad. To pięćsetletnia sieć kanałów irygacyjnych, które wciąż nawadniają pola wodą z gór. Można też wybrać się na wycieczkę po magicznych lasach Fanal, które porastają ogromne drzewa wawrzynowe, najpiękniej wyglądające we mgle. A jeśli nie wyobrażacie sobie odpoczynku bez plażowania na piasku, możecie wybrać się na sąsiednią wyspę — Porto Santo. Rejs promem trwa około 2 godzin, na miejscu znajdziecie złocistą plażę i błękitną wodę. A jeśli nie plaża i prom, to może katamaran? O zachodzie słońca można wypłynąć na Ocean w poszukiwaniu delfinów i wielorybów.

Madera raj dla foodies

Romantyczne kolacje, testowanie nowych smaków, piknik na łonie natury i wino. Madera to raj dla fanów kulinarnych podróży. Szczególnie jeśli podróżujemy we dwoje – możemy dzielić się posiłkami i spróbować więcej. Dobrym miejscem, by poznać bogactwo smaku wyspy jest Mercado dos Lavradores w Funchal. Na lokalnym targu można spróbować egzotycznych owoców jak banano-ananas (marakuja ananasowa) i świeżych owoców morza. Na romantyczną kolację przy świecach można wybrać się do którejś z licznych restauracji, także z gwiazdką Michelin np. Il Gallo d'Oro lub William. Jeśli chcecie sprawdzić się w kuchni, możecie coś wspólnie ugotować podczas warsztatów kulinarnych, których jest na Maderze sporo. Niektóre firmy oferują także gotowanie w terenie, wśród lasów wawrzynowych. Całość można dopełnić kieliszkiem słynnego maderskiego wina. Na wyspie działają historyczne winiarnie i lokalne winnice, w których można nie tylko degustować, ale także posłuchać o tym, jak powstaje wino Madera.

Madera na wypad we dwoje. Gdzie spać?

Na Maderze znajdziecie mnóstwo miejsc noclegowych, wszystko zależy od tego, czego oczekujecie. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc są quintas, czyli dawne rezydencje książąt i arystokratów, które zamieniono w wygodne hotele i restauracje. To oazy spokoju z przepięknymi ogrodami botanicznymi, oferujące intymność i luksus z dala od zgiełku. Są tu także nowoczesne hotele z widokiem na Ocean i SPA. Nie brakuje także apartamentów na wyłączność, które można zarezerwować na Airbnb lub Bookingu.