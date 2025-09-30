Radosna fiesta, wielka parada i pyszne jedzenie. Jesienią Madera udowadnia, że najlepsze pieczone kasztany nie są z placu Pigalle

Na przełomie października i listopada w Curral das Freiras na Maderze odbywa się Festiwal Kasztanów, który w 2025 roku będzie trwał od 31 października do 1 listopada.

Podczas dwudniowego wydarzenia lokalni rolnicy, cukiernicy i kucharze serwują dania z kasztanów, takie jak likiery, ciasta, zupy i risotto.

Największą atrakcją festiwalu jest kolorowa parada ulicami Curral das Freiras, a także możliwość poznania historii Doliny Zakonnic, która dawniej była schronieniem dla zakonnic z Funchal.

Do Curral das Freiras można dojechać z Funchal autobusem, wynajętym samochodem, taksówką lub transferem zorganizowanym przez biuro podróży.

Madera, wyspa wiecznej wiosny, słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów, bujnej roślinności, bogatej kultury i festiwali. Maderczycy uwielbiają się bawić, a Festa da Castanha, jest tego najlepszym dowodem. Festiwal Kasztanów w malowniczej Dolinie Zakonnic odbywa się już ponad 40 lat. Pierwszą imprezę zorganizowano tu w 1983 roku, by podkreślić jak ważne były i są kasztany w historii regionu. Kasztan jadalny znany jest także jako drzewo chlebowe. Przez wieki z mąki kasztanowej wypiekano m.in. chleb, którym można było wypełnić puste żołądki mniej zamożnych. Na Maderze, a w szczególności w Curral das Freiras, do dziś powstaje mnóstwo pysznych dań opartych na owocach kasztanowca. I choć wielu kasztany kojarzą się z Włochami czy Francją – a szczególnie z Paryżem i serialem „Stawka większa niż życie" oraz słynnym cytatem „W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle", to mieszkańcy Madery udowadniają, że kasztany jesienią najlepsze są Dolinie Zakonnic.

Festiwal Kasztanów na Maderze 2025

Festiwal Kasztanów odbywa się od 31 października do 1 listopada. Dwudniowa impreza do uczta dla zmysłów. Lokalni rolnicy, cukiernicy i kucharze serwują wszystko, co najlepsze z kasztanów. Na licznych stoiskach i w restauracjach można spróbować likierów, ciastek i ciast z zupy kasztanowej czy kasztanowego risotto. Niemal na każdym kroku unosi się też zapach pieczonych kasztanów, pakowanych do rożka i oprószonych solą. Można wziąć taką paczuszkę ze sobą i podążać za słodkim i dymnym aromatem do kolejnych stoisk z kasztanami. Nie brakuje też maderskich win, muzyki na żywo, tańców folklorystycznych i pokazów rękodzieła. Dla najmłodszych przygotowano specjalne atrakcje, takie jak warsztaty plastyczne i gry z kasztanami w roli głównej. Jednak największą atrakcją obok samych kasztanów, jest ogromna kolorowa parad, która przechodzi ulicami Curral das Freiras nawiązująca do historii i teraźniejszości. Przy okazji wizyty na Festiwalu Kasztanów, warto zarezerwować sobie także czas na zwiedzanie Doliny Zakonnic i poznać jej historię.

Historia Doliny Zakonnic na Maderze

Curral das Freiras, przez wieki była odizolowana od reszty świata. Otoczona stromymi, niemal pionowymi zboczami gór, stanowiła poważną barierę, jednak jeśli komuś udało się przedrzeć, mógł spać spokojnie. W 1566 roku, w obliczu częstych ataków francuskich piratów, zakonnice z klasztoru Santa Clara w Funchal, szukając bezpiecznego schronienia, ruszyły w głąb wyspy. Wybór padł na odległą i trudno dostępną dolinę, otoczoną wysokimi górami, która wydawała się idealnym azylem. Nazwa Curral das Freiras, czyli Dolina Zakonnic, wzięła się właśnie od tego wydarzenia. Niedostępność terenu, choć początkowo wymuszona, z czasem stała się jej atutem. Zakonnice, odcięte od świata zewnętrznego, musiały stać się samowystarczalne. Zaczęły uprawiać ziemię, hodować zwierzęta i wytwarzać potrzebne im produkty. Szczególne znaczenie zyskały kasztany, które doskonale rosły w żyznej glebie doliny. Z czasem kasztany stały się podstawą wyżywienia i ważnym źródłem dochodu dla mieszkańców. W XX wieku, wraz z budową dróg i tuneli, Dolina Zakonnic otworzyła się na świat. Izolacja, która przez wieki kształtowała jej charakter, zaczęła ustępować miejsca nowoczesności, ale nikt tu nie zapomina o historii i tradycji, a Festiwal Kasztanów jest tego najlepszym dowodem.

Loty z Polski na Maderę. Jak dotrzeć do Curral das Freiras?

Dojazd na Maderę z Polski jest stosunkowo prosty. Najwygodniejszym sposobem jest lot samolotem do Funchal (lotnisko Cristiano Ronaldo Madeira Airport – FNC). Bezpośrednie loty są dostępne z Warszawy, Katowic czy Krakowa. Znajdziemy je w ofercie Wizz Air. Z Funchal do Curral das Freiras można dojechać autobusem (linie Rodoeste) lub wynająć samochód. Trasa jest malownicza, ale kręta i wymagająca ostrożnej jazdy. Alternatywą jest skorzystanie z taksówki lub transferu zorganizowanego przez lokalne biuro podróży.

