Madera jesienią. Kiedy jechać, by przeżyć niezapomniane chwile?

Agnieszka Morawska
2025-08-20 15:43

Smaki, zapachy, radość i zabawa - Madera jesienią nabiera jeszcze więcej barw. Wszystko za sprawą festiwali, które przybliżają kulturę i przyrodę wyspy „wiecznej wiosny”. O to kilka jesiennych imprez, które warto wpisać w kalendarz.

Festiwal wina na Maderze

Autor: Shutterstock
  • Madera jesienią to idealny kierunek, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej 15 stopni C, a słońce wciąż rozpieszcza.
  • Wyspa ożywa dzięki festiwalom, takim jak Festa do Castanha, Festiwal Wina czy Festiwal Natury, które celebrują lokalną kulturę i przyrodę.
  • Odkryj smaki kasztanów, wyjątkowe wina i piękno maderskiej przyrody – sprawdź, kiedy najlepiej pojechać, by przeżyć niezapomniane chwile!

Wiele osób zapytanych o, to kiedy najlepiej pojechać na Maderę, odpowie, że o każdej porze roku, wszak temperatura nigdy nie spada tu poniżej 15 stopni C. Jednak jeśli źle znosimy jesienne pogodowe zawirowania w Polsce, na Maderze wciąż mamy sporo słońca i ponad 25 stopniu C na termometrze. Do tego dochodzą festiwale wina, kasztanów i natury.

Jednym z najpopularniejszych jesiennych wydarzeń na Madezre jest Festiwal Kasztanów, znany jako „Festa do Castanha". Odbywa się w otoczonej górami dolinie Curral das Freiras. W tym roku imprezę zaplanowano w dniach 24-26 października Festiwal jest doskonałą okazją do spróbowania lokalnych przysmaków, w tym potraw przygotowanych z kasztanów, takich jak kasztanowe ciasta i zupy oraz tradycyjne pieczone kasztany. Wszystkiemu towarzyszą koncerty, pokazy tańca i wystawy rękodzieła. Uczestnicy mogą również wziąć udział w warsztatach, które uczą tradycyjnych technik zbierania i przetwarzania kasztanów. Kolejną jesienną imprezą, którą warto wpisać w kalendarz, jest Festiwal Wina. W 2025 roku impreza rozpoczyna się już 24 sierpnia i potrwa do 14 września. Degustacje i atrakcje odbywają się zarówno na ulicach Funchal, jak i w winnicach i piwnicach z winami. Madera jest znana ze swoich wyjątkowych win, a festiwal to doskonała okazja, aby spróbować różnych rodzajów lokalnego trunku, w tym słynnego wina maderskiego. Podczas festiwalu organizowane są degustacje win, warsztaty oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów w dziedzinie winiarstwa. Uczestnicy mogą również cieszyć się lokalnymi potrawami serwowanymi w towarzystwie win, co tworzy niezapomniane kulinarne doświadczenie. Wydarzenie często towarzyszą występy lokalnych artystów oraz pokazy tradycyjnych tańców. Jeśli planujemy wizytę na Maderze w październiku, warto wziąć udział w Festiwal da Natureza (Festiwal Natury. To coroczne wydarzenie organizowane na Maderze, które ma na celu celebrację piękna i różnorodności przyrody wyspy. Festiwal zazwyczaj odbywa się w różnych lokalizacjach, takich jak parki, ogrody i obszary naturalne, a jego celem jest promowanie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Organizowane są również wycieczki do rezerwatów przyrody, lasów laurowych i parków krajobrazowych. Festiwal jest także przyjazny rodzinom i oferuje różnorodne atrakcje dla dzieci, takie jak gry, warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych. W tym roku impreza odbędzie się w dniach od 7 do 12 października.

ZOBACZ TEŻ: Zamiast nudnego biura — bujna zieleń i ocean. Madera kusi widokami i pysznym jedzeniem. Sprawdź, dlaczego to dobry kierunek na workation

JESIEŃ
PORTUGALIA
JAK PODRÓŻOWAĆ
MADERA
URLOP