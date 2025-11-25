To jeden z najbardziej klimatycznych jarmarków bożonarodzeniowych. Na Małym Rynku w Krakowie przeniesiesz się w czasie

Krakowski Mały Rynek stanie się gospodarzem Kiermaszu Bożonarodzeniowego, oferując tradycję i świąteczną atmosferę.

Od 1 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia ozdób z XIX wieku i podziwiać rękodzieło.

Na Kiermaszu odbędą się koncerty folklorystyczne i pokazy tworzenia szopek krakowskich, łącząc sacrum z profanum.

Odkryj magię świąt w Krakowie i zanurz się w tradycji!

Wszystko wskazuje na to, że Kraków zyskuje wyjątkowy jarmark świąteczny. Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie będzie poświęcony tradycji, historii i rękodzielnikom. Na chętnych czekają warsztaty przygotowywania ozdób świątecznych według XIX i XX-wiecznych wzorów. Ze sceny popłyną tradycyjne i współczesne melodie inspirowane folklorem z różnych stron Polski. Co jeszcze?

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie 2025. Od kiedy do kiedy?

Kiermasz Bożonarodzeniowy na krakowskim Małym Rynku startuje 1 grudnia 2025 r. i potrwa do 6 stycznia 2026 r.- Wybór Małego Rynku jako przestrzeni dla tego wydarzenia nie jest przypadkowy. To miejsce bliskie sercu miasta – kameralne, a zarazem o dużym potencjale wizualnym i symbolicznym. Bezpośrednia bliskość Bazyliki Mariackiej nadaje kiermaszowi wymiar, w którym w naturalny sposób przenikają się sacrum i profanum; w cieniu wież Mariackich wydarzenie staje się współczesną kontynuacją dawnych praktyk odpustowych i przykościelnych targów, gdzie wymiana dóbr łączyła się z wymianą wartości, opowieści i doświadczeń. Samo słowo „kiermasz” (od niem. Kirchmesse/Kirmes – msza poświęcenia kościoła połączona z rynkiem) podpowiada jego wspólnotową, świąteczną naturę: w polskiej tradycji to uroczystość odpustowa zespolona z handlem, a z czasem także nazwa wydarzeń okolicznościowych, jarmarków i targów tematycznych. W tym znaczeniu nasz kiermasz jest świętem rzemiosła i spotkania – handel staje się tu narzędziem dialogu, a przedmiot nośnikiem historii i tożsamości – tłumaczą organizatorzy, czyli IMAGO Centrum Sztuki LudowejMieszkańcy posiadający Kartę Krakowską skorzystają dodatkowo z 25% zniżki na całą ofertę gastronomiczną dostępną na kiermaszu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie. Szopki krakowskie i rękodzieło

Organizatorzy kiermaszu stawiają na jakość. Zatem na stoiskach nie zabraknie tradycyjnego rękodzieła z całego regionu. Jedną z największych atrakcji będzie możliwość przyglądania się, ale także tworzenie szopki krakowskiej, wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Będzie można obserwować także koronczarki i plecionkarzy.– Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku to wydarzenie, w którym tradycja spotyka się z nowoczesną formą. Chcemy, aby odwiedzający mogli nie tylko oglądać rzemiosło, ale też aktywnie uczestniczyć w warsztatach, koncertach i widowiskach, poznając żywe dziedzictwo Krakowa – mówi Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej.W programie kiermaszu są także warsztaty tworzenia ozdób tak jak np.: świąteczne girlandy, kompozycje na stół, ozdoby choinkowe na plastrach drewna, tradycyjne podłaźniczki czy pająki tarczowe z włóczki i ozdoby z papieru oraz słomy inspirowane wzornikami z przełomu XIX i XX wieku.– Zależy nam, aby rzemieślnicy, twórcy i artyści mogli zaprezentować swoją pracę w miejscu, które podkreśla ich znaczenie, a mieszkańcy Krakowa mieli realną alternatywę dla dużych, zatłoczonych jarmarków – dodaje Michał Czerski.

Koncerty folklorystyczne, muzyka tradycyjna i odrobina nowoczesności

Na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne i kapele ludowe, tworząc żywą oprawę muzyczną wydarzenia. Wśród wykonawców pojawią się m.in. Kapela Zbierana, Kapela „Morskie Oko”, Zespół „Folklezz”, Kapela z Mydlnik, Kapela „Spotkali się za rogiem”, ZPiT „Małe Słowianki” oraz inni artyści związani z muzyką tradycyjną. Kiermasz uzupełnią również otwarte wydarzenia plenerowe, takie jak świąteczny flashmob w choreografii Michała Kostempskiego czy barwny pochód kolędniczy przygotowany przez Żywą Trupę. Publiczność zobaczy również jasełka i występy grup teatralnych, które wprowadzą odwiedzających w klimat dawnych obrzędów i świątecznej tradycji. Szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny na stronie www.imagokrakow.pl