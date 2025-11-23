To najstarszy jarmark bożonarodzeniowy na świecie. Każdego roku przyciąga tłumy turystów. W tym roku startuje w listopadzie

2025-11-23 5:09

Pachnie tu jabłkową struclą i grzanym winem. Striezelmarkt w Dreźnie jest jednym z najstarszych, a zarazem najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech i jednym z najsłynniejszych na świecie. W tym roku rusza 26 listopada.

Najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech. Drezno zachwyca turystów z całego świata

Autor: Honorata Grabarczyk
  • Drezdeński Jarmark Bożonarodzeniowy, Striezelmarkt, to jeden z najstarszych w Niemczech, z tradycją sięgającą 1434 roku.
  • Odwiedzający mogą podziwiać największą na świecie świąteczną piramidę, skosztować słynnej drezdeńskiej strucli i cieszyć się występami.
  • Oprócz tradycyjnych atrakcji, takich jak karuzele i szopki, jarmark oferuje Wielką Paradę Górniczą oraz codzienne wizyty Świętego Mikołaja.
Jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie odbędzie się już 591raz. Pierwszy jarmark odbył się w 1434 roku. Striezelmarkt to jeden z najstarszych kiermaszów w Niemczech. Jego nazwa pochodzi od słynnej drezdeńskiej strucli, której będzie tu można oczywiście spróbować. Atrakcją jarmarku jest także największa na świecie świąteczna piramida – mierzy aż 14 m wysokości. Dzieci na pewno nie będą się nudzić. Mogą zajrzeć do domku z pierników, domu bajek, kina skrzatów czy teatru lalek. Dorosłych przyciągają nie tylko tradycyjne smaki, ale również liczne występy muzyczne i taneczne.

Jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie 2025

Jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie rozpocznie się 26 listopada o godzinie 16:00 i potrwa do 24 grudnia. Impreza tradycyjnie zostanie zlokalizowana w samym centrum Drezna, przy Altmarkt. Wstęp na Striezelmarkt jest bezpłatny. Jarmark można odwiedzać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, od 10:00 do 21:00. Wyjątkiem jest ostatni dzień - 24 grudnia stoiska będą czynne od 10:00 do 14:00.

Jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie 2025. Atrakcje

Oprócz standardowych atrakcji takich jak świąteczne dekoracje oraz potrawy, na jarmarku bożonarodzeniowym w Dreźnie nie zabraknie tradycyjnej karuzeli. Zabytkowy diabelski młyn przenosi w czasie i pozwala spojrzeć na rozświetlony Striezelmarkt z góry. Na placu stanie także ogromna szopka, a w sobotę, 20 grudnia o godzinie 16:00 wystartuje Wielka Parada Górnicza. Ponad 500 osób z niemal wszystkich saksońskich rejonów górniczych, a także z czeskiego miasta Měděnec, przejdzie przez stare miasto. Ponadto w programie są także codzienne wizyty Świętego Mikołaja, warsztaty kulinarne oraz koncerty. Pełen wykaz wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej organizatora -striezelmarkt.dresden.de

Co kupić na jarmarku bożonarodzeniowym w Dreźnie?

Najpopularniejszą pamiatką z jarmarku w Dreźnie jest Pflaumentoffel. To figurka przypominająca kominiarza, czyli symbol szczęścia i pomyślności. Pflaumentoffel składa się z suszonych lub upieczonych śliwek i ciasteczek, które tworzą korpus, głowę stanowi papierowa kulka, ozdobiona kapeluszem z kartonu, a całość uzupełniają elementy dekoracyjne, takie jak drabinka z drewnianych patyczków. Tradycja sięga XVII wieku. Początkowo figurki sprzedawały dzieci z sierocińców na świątecznych targach. W XIX wieku Pflaumentoffel stał się popularnym prezentem noworocznym, mającym przynosić szczęście w nadchodzącym roku. Choć dziś pełnią głównie funkcję dekoracyjną, dawniej były również jadalne. Podobne figurki można spotkać w innych regionach Niemiec pod nazwami Zwetschgenmännla czy Quetschemännche, a w Austrii jako Zwetschgenkrampus.

