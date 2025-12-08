Rozsyp to w grudniu wokół tui, a wiosną szybko zrobią się zielone. Bez tego będą same obumarłe pędy. Jak dbać o tuje zimą?

Zimą tuje, choć odporne na mróz, stają w obliczu niewidzialnego wroga – suszy fizjologicznej.

Brak dostępu do wody w zamarzniętej glebie prowadzi do usychania iglaków, często widocznego dopiero wiosną.

Dowiedz się, jak proste zabiegi – ściółkowanie i zimowe podlewanie – mogą uratować Twoje tuje.

Nie pozwól, by mróz zaskoczył Twoje tuje! Poznaj kluczowe działania, które zapewnią im przetrwanie.

Jakie niebezpieczeństwa czekają na tuje zimą?

Tuje i inne iglaki całkiem dobrze znoszą niskie temperatury oraz wiatry. Dorosłe osobniki nie wymagają okrywania agrowłókniną. W przypadku tui największym zagrożeniem o tej porze roku jest susza fizjologiczna. To specyficzne zjawisko występujące, gdy pojawiają się mrozy. Susza fizjologiczna powstaje wtedy, gdy rośliny nie są w stanie pobierać wody z podłoża przez mróz. Ujemne temperatury sprawiają, że ziemia jest zbyt twarda, aby rośliny mogły absorbować wodę. Wówczas tracą one wilgoć magazynowaną w pędach i zaczynają usychać. Susza fizjologiczna jest powolnym procesem i najczęściej jej skutki zauważalne są dopiero wiosną. Ogrodnicy wskazują, że objawy suszy fizjologicznej pojawiają się w marcu lub kwietni, gdy roślina budzi się do życia. Najczęstszym objawem są matowe i szare pędy. W kolejnych dniach tuje zaczynają brązowieć i się łamać.

Zrób to z tujami w grudniu, a wiosną nie zaczną obumierać

Zapobieganie suszy fizjologicznej skupia się na dwóch zabiegach. Pierwszy z nich to ściółkowanie. Chroni ono korzenie rośliny, a także pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. W grudniu, zanim przyjdą największe mrozy wokół korzeni tuj usyp niewielki kopczyk. Powinien mieć on około 30 cm wysokości i 50 cm średnicy. Do ściółkowania tui możesz wykorzystać zmielone gałęzie, liście lub torf wymieszany z szyszkami. Kopczyki zdementuj dopiero wczesną wiosną. Na ich miejsce możesz rozsypać kompost, dzięki temu tuje szybko otrzymają potrzebną im dawkę substancji odżywczych.

Kolejnym, ważnym zabiegiem przeciwdziałającym suszy fizjologicznej jest podlewanie. Tuje należy podlewać również zimą. Eksperci wskazują, że tuje trzeba podlewać przez całą zimę i najlepiej jest to to robić w czasie odwilży. Przygotowany wcześniej kopczyk utrzyma wilgoć w ziemi, a roślina będzie mogła ją swobodnie pobierać. Zimowe podlewanie wykonuj w godzinach południowych, aby woda nie zamarła wraz z nocnymi przymrozkami. Unikaj stosowania zimnej wody, która może uszkodzić delikatne korzenie tui.

Ściółkowanie i regularne podlewanie tui przez całą zimę skutecznie ograniczą ryzyko pojawienia się suszy fizjologicznej. Pamiętaj, że zimą prace ogrodowe nie zamierają, a o rośliny należy dbać cały rok.