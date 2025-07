Gniotę, mieszam z wodą i opryskuję brązowiejące tuje. Zabójczo skuteczny oprysk, by fuzarioza tui nie zamieniła się w furiozę! Ekologiczny sposób na choroby grzybowe atakujące tuje

Choroby rośliny na żywopłot - fuzarioza tui

Choroby grzybowe roślin bardzo często pojawiają się w okresie letnim. Sprzyjają im warunki atmosferyczne. Zarodniki grzybów namnażają się w ciepłym wilgotnym środowisko z niewystarczającym dostępem do światła słonecznego. Tuje rosnące w żywopłocie mogą stać się idealnym środowiskiem do występowania chorób grzybowych. Gęste pędy i brak promieni słonecznych wewnątrz krzewów może sprawić, że choroba zacznie się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Tuje najczęściej chorują na fuzariozę. Jest to choroba grzybowa wywołana przez grzyby z rodzaju Fusarium. We wczesnym stadium atakuje ona czubki pędów powodując ich brązowienie oraz zamieranie. Z czasem choroba rozprzestrzenia się na cały krzew. Objawem charakterystycznym dla występowanie fuzariozy tui są pomarańczowe skupiska grzybów na obumarłych tkankach. Z czasem zainfekowane tuj zaczynają marnieć i obumierają. Aby skutecznie wyeliminować chorobę należy działa dwutorowo. Przede wszystkim trzeba regularnie usuwać zainfekowane pędy. Nie można zapominać także o leżących na ziemi roślinnych odpadach, które mogą być siedliskiem grzybów. Kolejnym elementem walki z fuzariozą tui są opryski z fungicydów. Tylko one w pełni zabezpieczą oraz uchronią rośliny przed atakiem chorób.

Gniotę i mieszam. Ekologiczny oprysk na choroby grzybowe roślin

Zanim pójdziesz do sklepu szukać chemicznych preparatów to wypróbuj najpierw domowe sposoby. Specjalistycznie środki są skuteczne ale duża zawartość chemii może zaszkodzić środowisku w Twoim ogrodzie. Skuteczną metodą walki z chorobami grzybowymi jest oprysk z czosnku. Zmielone ząbki czosnku zalej wodą. Należy zachować odpowiednie proporcje: 200 gramów czosnku na 10 litrów wody. Wywar odstaw w chłodne i ciemne miejsce na około 4 dni. Następnie odcedź i tak przygotowaną mieszanką opryskaj rośliny. Pamiętaj, by opryski stosować wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słonce nie jest już najmocniejsze. W innym razie możesz dodatkowo popalić liście roślin.