Kiedy to cięłam i rozkładałam to sąsiedzi pukali się w głowę. Teraz sami o to proszą. Dzięki temu moje rośliny są chronione przed upałami i suszą. Nie groźne jest im palące słońce

Zawsze latem rozkładam to nadal roślinami. Siatka cieniująca to must have o tej porze roku

Siatka cieniująca to rewelacyjnie rozwiązanie, które wspomaga rośliny w czasie upałów. Wysokie temperatury oraz ostre promienie słoneczne mogą okazać się zabójcze nawet dla roślin lubiących nasłonecznione stanowiska.

Promienie słoneczne mogą powodować poparzenia liści. W czasie upałów rośliny zawijają liście oraz wchodzą w trybie przetrwania. Oznacza to, że roślina cały wysiłek wkłada, by czerpać wodę i mikroelementy z gleby, co sprawia, że procesy kwitnienia oraz owocowania mogą być spowolnione.

Siatka cieniująca pomaga organiczny dostęp promieni słonecznych. Kupuje się ją w sklepach ogrodniczych i rozkłada nad roślinami. Co ważne, siatki cieniujące nie blokują całkowicie dostępu do promieni słonecznych. W zależności od gęstości splotu siatki cieniujące ograniczają od 50 proc. do 90 proc. promieni słonecznych. Bez problemu przenika przez nie woda. Do podlewania roślin nie trzeba zatem demontować siatki cieniującej. Co ważne siatka cieniująca nie tylko blokuje dostęp promieni słonecznych, ale również pomaga zatrzymywać wilgoć wewnątrz. Dzięki temu tworzy się mikroklimat, który pomaga roślinom przetrwać upały. Siatka cieniująca to także ochrona przed wiatrem oraz atakami zwierząt. Pamiętaj jednak, by raz na jakiś czas zdjąć siatkę i sprawdzić, czy wokół grządek nie narosły chwasty. Raz w tygodniu należy zdjąć siatkę i usunąć z ziemi chwasty, stare liście oraz gnijące owoce.

Jak dbać o rośliny w czasie upałów?

Gdy w pogodzie prognozowane są upały należy szczególna uwagę zwrócić na podlewanie. Nigdy nie podlewaj roślin w pełnym słońcu. Doprowadzi do jedynie do silnych poparzeń, a woda szybko wyparuje. Podlewanie wykonuj wczesnym rankiem lub wieczorem. Unikaj oblewania woda liści oraz kwiatów. W czasie upałów warto również zadbać o dodatkowe ściółkowanie. Wokół korzeni roślin rozsyp torf lub korę. Poprawia one wilgotność gleby i zapobiegną parowaniu wody.