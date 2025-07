Zaskakujący, ale skuteczny sposób na szarynkę. Żarłoczny owad zjada lilie wodne. Liście wyglądają jak ser szwajcarski. Tak pozbędziesz się szkodników

Jeśli zastanawiasz się, co zjada lilie wodne, pozostawia ich ozdobne liście podziurawione jak sito, to prawdopodobnie jest szarynka grzybieniówka. Niewielki, brązowawy chrząszcz o długości około 6-7 mm. Zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki żerują na liściach, a najbardziej aktywne są latem, szczególnie w ciepłe i słoneczne dni. Jak się ich pozbyć ze stawu lub oczka wodnego?

Co zjada lilie wodne? Szarynka grzybieniówka - jak ją rozpoznać?

Jeśli na liściach Lili wodnych lub grążeli pojawiły się drobne, okrągłe lub nieregularne dziury, to pierwsze i najbardziej widoczne oznaki obecności szarynki. W zaawansowanych przypadkach, larwy i chrząszcze wygryzają miękisz liściowy, pozostawiając jedynie nerwy. Larwy są czarne na wierzchu i żółtawe pod spodem. Podane trochę do larw stonki ziemniaczanej. Poczwarki są czarne, a chrząszcze brązowoszare i łatwo zauważalne, szczególnie gdy jest ich dużo. W wyniku intensywnego żerowania szatynki, lilie wodne tracą wigor, słabiej kwitną, a w skrajnych przypadkach mogą nawet zamierać. Szarynka grzybieniówka to trudny przeciwnik i bardzo trudny do zwalczenia w 100 procentach. Chrząszcze zimują w pobliżu oczka wodnego lub stawu. Skrywa się w trzcinach lub innych roślinach. Gody rozpoczynają się w maju. Na liściach lilii lub grążeli samice składają nawet po 30 sztuk jaj i tak, aż do końca lata. Po tygodniu wylęgają się larwy, które bardzo szybko rosną i przepoczwarzają się w chrząszcze. Zazwyczaj na liściu zostaje ich około 3. Na każdym etapie trudno je zauważyć. Bardziej widoczne są objawy żerowania owadów. Na liście lilii oraz grążeli pojawiają się plamy, oraz dziury.

Szarynka grzybieniówka. Jak zwalczać szkodnika lilii wodnych?

Dorosłe szarynki potrafią ślizgać się po wodzie z prędkością nawet pół metra na sekundę. Jednak na żadnym etapie rozwoju owady nie potrafią pływać, dlatego najprostszym sposobem na ograniczenie ich rozwoju jest regularne spryskiwanie liści wodą. Silny strumień z węża ogrodowego może zmyć larwy i chrząszcze z liści. Najlepiej powtarzać tę czynność regularnie, szczególnie w ciepłe dni. Skuteczne, choć mozolne są także regularne przeglądy i ręczne usuwanie szkodników. Sprawdzaj liście lilii wodnych, zbieraj larwy i chrząszcze. Możesz też postawić na naturalnych wrogów tych owadów.

Kaczki biegusy kontra szarynka grzybieniówka

Kaczka biegus indyjski, zwana potocznie biegusem, to rasa kaczki domowej pochodząca z Azji. Wyróżnia się wyprostowaną postawą ciała, smukłą sylwetką i charakterystycznym sposobem poruszania się – biega, a nie kołysze się jak inne kaczki. Są to ptaki bardzo aktywne, towarzyskie i łatwe w hodowli. Co najważniejsze, z punktu widzenia działkowca i ogrodnika, są również niezwykle żarłoczne, zwłaszcza jeśli chodzi o owady i larwy i ślimaki. Jeśli mamy odpowiednie warunki do hodowli tych kaczek, warto „zatrudnić” je do pracy w ogrodzie i oczku wodnym. Biegusy działają jak naturalny „odkurzacz", systematycznie eliminując szkodniki, zanim te zdążą wyrządzić poważne szkody. Oprócz szarynki kaczki zjadają również larwy komarów oraz ślimaki, które sieją spustoszenie w ogrodzie.

