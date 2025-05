Królewskie kwiaty, które urzekają zapachem. Kiedy i jak sadzić lilie w ogrodzie, by długo cieszyć się ich pięknem?

Wiosenna zupa, która zachwyca smakiem i kolorem. Babcia dodawała do niej ten składnik, by była zdrowsza i pyszniejsza

Lilie kwitną od maja do września i nie wymagają od nas zbyt dużej uwagi. Trzeba pamiętać tylko o kliku podstawowych zasadach, a kwiaty odwdzięczą się za troskę i odpowiednią pielęgnację. Jeśli spełnimy ich potrzeby, będziemy mogli cieszyć się ich pięknem przez wiele lat.

Kiedy sadzić lilie?

Najlepszy czas na sadzenie lilii zależy od ich rodzaju i klimatu. Przyjęło się, że najlepszym terminem jest jesień (wrzesień-październik). To idealny czas na sadzenie większości gatunków, zwłaszcza lilii azjatyckich, orientalnych i trąbkowych. Jesienne sadzenie pozwala cebulkom dobrze się ukorzenić przed nadejściem zimy, co przekłada się na obfite kwitnienie w kolejnym sezonie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by lilie posadzić także wiosną (kwiecień-maj). Wiosenne sadzenie jest odpowiednie dla gatunków, które są mniej odporne na mróz, np. lilii candidum (lilia biała). Można również sadzić wiosną lilie, które kupiliśmy późną jesienią lub zimą i przechowywaliśmy w chłodnym miejscu.

Jak sadzić lilie?

Lilie lubią stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, osłonięte od silnych wiatrów. Ważne jest, by gleba była przepuszczalna, żyzna i dobrze zdrenowana. Unikajmy miejsc, gdzie woda zalega, ponieważ cebulki lilii są podatne na gnicie. Przed sadzeniem warto przekopać podłoże, by usunąć chwasty i kamienie. Można dodać kompost lub obornik, aby poprawić strukturę i żyzność.Głębokość sadzenia zależy od wielkości cebulki i rodzaju lilii. Ogólna zasada mówi, że cebulkę sadzimy na głębokość równą trzykrotnej jej wysokości. Lilie, które tworzą korzenie na łodydze (np. lilie orientalne), sadzimy głębiej, aby zapewnić im stabilność. Odległość między cebulkami powinna wynosić od 15 do 30 cm, w zależności od wielkości docelowej rośliny. Gdy to mamy już rozplanowane, na dnie dołka umieszczamy cebulkę korzeniami do dołu i zasypujemy ziemią. Delikatnie ugniatamy glebę i podlewamy.

Podlewanie i nawożenie lilii

Lilie wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie wzrostu i kwitnienia. Należy unikać moczenia liści i kwiatów, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. Ważne jest także regularne usuwanie chwastów tak, by lilie miały dostęp do składników odżywczych i światła. Trzeba też pamiętać, że wysokie odmiany lilii mogą wymagać podpór, aby zapobiec złamaniu pędów pod ciężarem kwiatów. Dla zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia lilii możemy stosować zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Jeśli preferujemy naturalne metody, warto sięgnąć po kompost — doskonałe źródło składników odżywczych i próchnicy. Można go stosować jako dodatek do gleby podczas sadzenia lub jako ściółkę wokół roślin. Sprawdzi się też gnojówka z pokrzyw. To bogate źródło azotu, potasu i mikroelementów. Gnojówkę rozcieńczamy wodą w stosunku 1:10 i podlewamy nią lilie co 2-3 tygodnie. Lilie możemy także nawozić popiołem drzewnym. Zawiera potas, fosfor i wapń. Można go stosować jako dodatek do gleby podczas sadzenia lub posypywać nim ziemię wokół roślin. Wiosną (po pojawieniu się pędów), stosujemy nawozy bogate w azot, aby pobudzić wzrost liści i pędów. Przed kwitnieniem stosujemy nawozy bogate w potas i fosfor, aby zapewnić obfite kwitnienie i intensywne kolory kwiatów. Natomiast po kwitnieniu sprawdzą się nawozy uniwersalne, które wzmocnią cebulki i przygotują je do zimy. Ważne jednak by nie przesadzać z nawożeniem, nadmiar składników może wywołać odwrotny skutek.

