Letnie kwiaty, które rozmnażają się szybciej niż chwasty. W lipcu pokryją rabaty i zamienią je w kwietny dywan. Sąsiadom aż oczy wyjdą z orbit. Kwiaty na lato

Kwiaty na lato! Ten gatunek kwitnie przez całe lato aż do pierwszych przymrozków

Wybór pięknych kwiatów do ogródka lub na balkon wcale nie jest oczywistym i prostym wyborem. Wiele osób przy wyborze kieruje się okresami kwitnienia danych roślin. Zależy im, aby na rabatach kwiaty kwitły przez cały sezon. W takim wypadku warto sadzić koło siebie zarówno kwiaty kwitnące wiosną, jak i te, które obsypują kwiatami latem oraz jesienią. Wybierając kwiaty zwróćmy uwagę na zasady ich pielęgnacji oraz wymagania związane z nasłonecznieniem oraz podlewaniem.

Za jedne z najpiękniejszych i najpopularniejszych kwiatów na lato uchodzą nasturcje. Są to jednoroczne rośliny, które dość szybko się rozwijają. Kwitną od lipca aż do wrześniowych przymrozków. Do Europy nasturcje trafiły z Ameryki Południowej. Kwiaty bardzo szybko same się rozmnażają i przenoszą po całym ogrodzie. Najlepiej jest je sadzić w drugiej połowie kwitnie lub w maju, gdy zniknie ryzyko występowania czasowych przymrozków. Kwiaty nasturcji są wielokolorowe i w zależności od odmiany kwitną na żółte, pomarańczowe, a nawet purpurowe odcienie. Rośliny te nie są trudne w pielęgnacji i można je sadzić zarówno w donicach oraz w glebie. Świetnie sprawdzają się jako elementy kwietnych rabatek. Można je również sadzić w ogrodach warzywnych. Ich kwiaty są jadalne i mogą sprawdzić się w kuchni jako aromatyczny dodatek. Co ciekawe, wielu ogrodników zaleca sadzić nasturcje w pobliżu malin, pomidorów, a nawet ogórków. Nasturcje bowiem przyciągają mszyce. które dzięki temu zamiast żerować na roślinach uprawnych skupiają się na kwiatach.

Jak pielęgnować nasturcje?

Nasturcje najlepiej rosną na nasłonecznionych stanowiskach z żyzną i przepuszczalną glebą. Nie znaczy to jednak, że nasturcje nie zakwitną w półcieniu na mniej żyznej glebie. W takim przypadku jednak ich kwiaty mogą być mniej okazałe. Nasturcje preferują umiarkowane podlewanie. Należy unikać zraszania liści. Najlepiej nasturcje podlewać wieczorami bezpośrednio aplikując wodę do gleby. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym nasturcji jest regularne usuwanie pielenie. Chwasty często rosną w okolicy tych kwiatów zabierając im potrzebną przestrzeń oraz mikroelementy z gleby. Nasturcje można nawozami dla kwiatów.