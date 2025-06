Letnie kwiaty do ogrodu i na balkon. Kwitną całe lato, sprawiając, że przestrzeń eksploduje kolorami

Zdaniem kwiaciarki to najgorsze miejsce dla draceny. Jeżeli stawiasz tam dracenę to nic dziwnego, że marnieje i gubi liście. Przestaw i podleją roślinę tym, a dracena znów będzie rosła

Wybór odpowiednich kwiatów to klucz do stworzenia przestrzeni, która będzie cieszyć oko i relaksować przez całe lato. W czerwcu często uzupełniamy nasze ogrody, balkony i parapety w rośliny, które będą kwitły przez całe lato. Wybierając kwiaty, zwracamy uwagę na łatwą pielęgnację, wygląd, ale i trwałość. Jeśli chcemy posadzić je w czerwcu i cieszyć się kwiatami o obłędnym zapachu aż do jesieni, warto postawić na gotowe sadzonki. Wśród roślin, które kwitną w trakcie wakacji, znajdziemy zarówno krzewy, byliny, jak i drzewa.

Kwiaty, które kwitną przez całe lato na balkon i do ogrodu

W czerwcu sadzimy wiele kwiatów z gotowych, często już kwitnących sadzonek. Jedną z niezawodnych roślin, które sprawdzą się zarówno na balkonie, jak i w ogrodzie, są goździki. Wspaniale pachną, mają mnóstwo odmian i kolorów, a odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet do później jesieni. Hortensja również kwitnie przez całe lato. Jeśli myślimy o udekorowaniu balkonu lub ogrodu mniejszym, lub większym krzewem, możemy kupić wybrany kolor w sklepie ogrodniczym, a nawet markecie. Hortensje kwitną niezwykle okazale i przyciągają wzrok z daleka. Co ciekawe, niezależnie od początkowego koloru kwiatów, jesienią wszystkie przyjmują bordową barwę. Ważne, by pamiętać, że hortensje dobrze rosną w miejscach wilgotnych i cienistych. Warto postawić także na floksy. Wielu osobom mogą kojarzyć się z babcinym ogródkiem. Posadź je w ogrodzie lub na balkonie nie tylko przez sentyment. Floksy kwitną przez całe lato, są długowieczne i łatwe w pielęgnacji. Kwiaty pięknie wyglądają i przyjmą się zarówno w zacienionym, jak i słonczym miejscu. Dodatkowym atutem jest ich zapach i możliwość wyboru spośród około setki odmian. Kolejną rośliną, która sprawdzi się zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie, jest aksamitka. Niezawodne i odporne na choroby, aksamitki kwitną obficie przez całe lato, odstraszając szkodniki. Dostępne są w różnych odcieniach żółci, pomarańczy i czerwieni. Na balkonie i w ogrodzie doskonale sprawdzi się także lawenda.

Letnie kwiaty do ogrodu

W ogrodzie mamy znacznie więcej przestrzeni do popisu, niż na balkonie, dlatego możemy pozwolić sobie na bardziej okazałe rośliny i bardziej różnorodne kompozycje. Oto kilka propozycji:

Słoneczniki to symbol lata. Są łatwe w uprawie, a ich jaskrawożółte kwiaty przyciągają wzrok i dodają energii. Pamiętaj, że potrzebują dużo słońca i żyznej gleby.

Kosmos to delikatne kwiaty o ażurowych liściach dodają ogrodowi lekkości i romantyzmu. Kwitną długo i obficie, a ich pastelowe barwy doskonale komponują się z innymi roślinami.

Cynie to kwiaty o intensywnych kolorach i różnorodnych kształtach. Są łatwe w uprawie i przyciągają motyle.

Jeżówki, które oprócz walorów estetycznych mają również właściwości lecznicze. Ich charakterystyczne kwiaty w odcieniach różu, fioletu i bieli przyciągają pszczoły i motyle.

Letnie kwiaty na balkon

Balkon to idealne miejsce na stworzenie miniogrodu, który będzie cieszył oko i umilał czas spędzany na świeżym powietrzu. Kwiaty, które doskonale sprawdzą się w doniczkach i skrzynkach balkonowych to:

Pelargonie, czyli balkonowa klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Pelargonie są łatwe w uprawie, odporne na suszę i kwitną obficie przez całe lato. Dostępne są w wielu kolorach i odmianach.

Petunie to kolejne popularne kwiaty balkonowe, które zachwycają bogactwem kolorów i kształtów. Wymagają regularnego podlewania i nawożenia, ale odwdzięczą się obfitym kwitnieniem.

Surfinie, czyli odmiana petunii o zwisających pędach, idealna do wiszących donic i skrzynek balkonowych. Surfinie tworzą kaskady kwiatów, które robią niesamowite wrażenie.

Begonie to kwiaty o dekoracyjnych liściach i kwiatach, które dobrze radzą sobie w półcieniu. Są idealne na balkony o wystawie wschodniej lub zachodniej.

Lobelie mają drobne kwiatki o intensywnym niebieskim kolorze, które doskonale komponują się z innymi roślinami. Lobelie tworzą efektowne kaskady, idealne do wiszących donic.

