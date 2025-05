Choć w upały zazwyczaj szukamy cienia, to słoneczny balkon może być domem dla pięknych kwiatów. Daje nam możliwość stworzenia własnego, małego raju, pełnego kolorów, zapachów i zieleni. Jednak, aby rośliny dobrze rosły i cieszyły nasze oczy, musimy zadbać o odpowiedni dobór gatunków i właściwą pielęgnację.

Te kwiaty balkonowe lubią słońce. Posadź w doniczkach i ciesz się ukwieconym balkonem, nawet gdy żar leje się z nieba

Wybór roślin na słoneczny balkon jest spory. Warto postawić na gatunki, które dobrze znoszą wysokie temperatury i bezpośrednie nasłonecznienie np. na królowe balkonów, czyli pelargonie. Są odporne na susze, kwitną obficie i długo, a do tego dostępne są w wielu kolorach i odmianach. Kolejne popularne rośliny balkonowe, które zachwycają bogactwem barw i kształtów to surfinie. Upały doskonale znoszą także werbeny — długo kwitnące rośliny o drobnych, zebranych w baldachy kwiatach. Niezawodne rośliny, które kwitną obficie przez całe lato to także aksamitki. Odstraszają szkodniki i są łatwe w uprawie. Słoneczny balkon to także dobre miejsce dla lawendy, która nie tylko pięknie pachnie, ale także odstrasza komary i inne owady. Sprawdzą się także nasturcje, które urzekają pomarańczowymi kwiatami i okrągłymi liśćmi. Na pełnym słońca balkonie można także uprawiać zioła. Oregano, tymianek, rozmaryn – wszystkie lubią słońce, uwalniają mnóstwo aromatu i będą doskonałym dodatkiem do potraw.

Pielęgnacja roślin na słonecznym balkonie

Słoneczny balkon to wymagające środowisko dla roślin. Musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach pielęgnacji, aby nasze rośliny dobrze rosły i kwitły. Podstawą jest regularne podlewanie, szczególnie w upalne dni. Najlepiej robić to rano lub wieczorem, unikając podlewania w pełnym słońcu. Rośliny w donicach szybko wyczerpują składniki odżywcze z gleby. Dlatego regularne nawożenie jest niezbędne. Można stosować nawozy mineralne lub organiczne, dostosowane do potrzeb poszczególnych gatunków. Ponadto regularne przycinanie pobudza rośliny do kwitnienia i pomaga utrzymać ładny pokrój. Usuwamy przekwitłe kwiaty i uschnięte liście. Nie zapominamy, że rośliny na balkonie także są narażone na ataki szkodników i choroby. Regularnie sprawdzamy stan roślin i w razie potrzeby stosujemy odpowiednie środki ochrony. Chrońmy kwiaty także przed wiatrem. Jeśli będzie silny może uszkodzić rośliny na balkonie. Warto osłonić parawanem lub siatką.

