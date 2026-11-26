Cięte drzewko najlepiej wybrać około siedmiu dni przed Wigilią, aby dotrwało w dobrej kondycji do Trzech Króli.

Największą trwałością charakteryzuje się jodła kaukaska, odporny jest także świerk srebrny, natomiast świerk pospolity najszybciej traci igliwie.

Aby uniknąć szybkiego przesuszenia choinki, trzeba ustawić ją z dala od grzejników, kominków oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

Ścięte drzewko powinno stać w pojemniku ze stale dolewaną wodą, tak aby dół pnia nigdy nie wysechł.

Przed zakupem warto ocenić wygląd rośliny – o jej świeżości świadczą giętkie, zielone gałązki oraz igły, które nie sypią się przy dotyku.

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Termin zakupu choinki i wybór gatunku. Kiedy najlepiej przynieść drzewko do domu?

Osoby, które chcą cieszyć się ładnym wyglądem żywego drzewka aż do przypadającego 6 stycznia święta Trzech Króli, nie powinny decydować się na zbyt wczesny zakup. Najlepszym momentem na wizytę na stoisku jest druga połowa grudnia, przy czym ciętą choinkę najrozsądniej kupić mniej więcej tydzień przed Wigilią. Żaden konkretny termin nie daje jednak stuprocentowej gwarancji trwałości, ponieważ liczy się również data wycięcia rośliny, warunki jej składowania oraz to, czy nie uległa przesuszeniu jeszcze u sprzedawcy.

Dużą rolę odgrywa także sam gatunek. Za wyjątkowo wytrzymałą uznaje się jodłę kaukaską, której igły mocno trzymają się gałęzi i opadają znacznie rzadziej niż u większości świerków. Tradycyjny i intensywnie pachnący świerk pospolity w ciepłym mieszkaniu potrafi szybciej się osypywać, z kolei bardziej wytrzymały okazuje się świerk kłujący, określany też mianem srebrnego, choć jego kłujące igliwie nie każdemu odpowiada.

Odpowiednie miejsce dla choinki i podlewanie. Jak dbać o cięte drzewko w mieszkaniu?

Wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu od pierwszego dnia sprawi, że nawet najbardziej odporny gatunek szybko straci świeżość. Drzewko powinno stać w możliwie chłodnym miejscu o stabilnej temperaturze, dlatego należy trzymać je z daleka od kaloryferów, kominków i innych źródeł ciepła, a także unikać stref nasłonecznionych przez większą część dnia. Przy choince ciętej kluczowe jest również stałe nawadnianie. Przed zamocowaniem w stojaku warto lekko podciąć dół pnia, aby go odświeżyć, a później systematycznie dolewać wody do naczynia i dbać, by podstawa nigdy nie była sucha – świeżo ścięty okaz, szczególnie w pierwszych dniach w mieszkaniu, potrafi wypić jej bardzo dużo.

Zasady pielęgnacji choinki w doniczce. Jak sprawdzić stan drzewka przed zakupem?

Innej opieki potrzebują choinki kupowane w donicach. Jeżeli po Bożym Narodzeniu mają zostać przesadzone do ogrodu, trzeba wnieść je do ciepłego pokoju jak najpóźniej i nie trzymać w nim zbyt długo, a po okresie świątecznym stopniowo adaptować do chłodu. Konieczne jest także systematyczne kontrolowanie wilgotności ziemi, przy czym woda nie może w niej zalegać.

Jeszcze na stoisku dobrze jest przyjrzeć się samej roślinie. Dobrą formę zdradzają zielone, giętkie gałązki, świeże igliwie oraz brak wielu opadających elementów. Warto też lekko potrząsnąć gałęzią – jeśli igły obficie się sypią, lepiej wybrać inną sztukę. Właściwa pora zakupu ma znaczenie, jednak to stan drzewka w momencie transakcji oraz dalsza troska o nie przesądzają o tym, czy przetrwa w świetnej kondycji do 6 stycznia.