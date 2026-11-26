Jak wziąć udział w loterii InPost?

Wystarczy zgłosić się do loterii InPost w aplikacji InPost Mobile i zbierać losy na dwa sposoby:

Zakupy z Von Halskim. To asystent zakupowy dostępny w aplikacji InPost Mobile. Każdy zakup po zgłoszeniu do loterii z jego pomocą to 1 los w grze o samochód Mini Cooper.

To asystent zakupowy dostępny w aplikacji InPost Mobile. Każdy zakup po zgłoszeniu do loterii z jego pomocą to 1 los w grze o samochód Mini Cooper. Wymiana InCoinów na InBoxy. InCoiny zebrane w programie lojalnościowym InPost możesz wymienić na InBoxy (100 InCoinów = 1 InBox). W InBoxach czeka ponad 10 mln nagród natychmiastowych. Jeśli zgłosiłeś się do loterii i zrobiłeś też zakupy z Von Halskim, nabyty InBox daje również los w losowaniu samochodu.

Kolejne zgłoszenia do loterii są prostsze. Nie musisz potwierdzać, że akceptujesz regulamin.

O jakie nagrody możesz grać w loterii InPost?

Nagrodami specjalnymi jest 10 samochodów Mini Cooper. Losy zebrane w danym okresie biorą udział tylko w przypisanym do niego losowaniu i nie przechodzą do następnych.

Harmonogram okresów zbierania losów i losowań jest dostępny w aplikacji InPost Mobile. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jeden samochód.

Organizator skontaktuje się z laureatami telefonicznie w dniu losowania albo do 2 dni roboczych po nim.

Wybierając ścieżkę z wymianą InCoinów na InBoxy, możesz grać o ponad 10 milionów nagród natychmiastowych. W puli nagród są między innymi:

pobyt w apartamencie Golden z prywatnym jacuzzi w Termach Warmińskich,

vouchery na podróże z eSky.pl o wartości 20 000 zł,

walizki InPost Parcel Suitcase,

pakiety Respo,

automatyczne ekspresy do kawy marki KitchenAid KF4 Porcelain,

bony na zakupy ze stylistą o wartości 5000 zł wraz z dostępem do Answear Club Premium,

kody na roczny dostęp do Audioteka Club,

vouchery na zakupy za 5000 zł w Homla,

kody do eSky,

pakiety InCoinów.

I wiele innych!

Jeśli Twój InBox będzie wygrywający od razu zobaczysz, jaką nagrodę natychmiastową wygrywasz.

Wejdź do apki InPost Mobile i graj o nagrody

Zgłoś się do loterii w aplikacji InPost Mobile i graj o nagrody! Rób zakupy z Von Halskim, by zbierać losy w grze o Mini Coopera, oraz wymieniaj InCoiny na InBoxy, w których czeka ponad 10 mln nagród natychmiastowych. Po pierwszym zakupie z Von Halskim każdy kolejny otwarty InBox da Ci też dodatkowy los w losowaniu samochodu.

Autor: Wygenerowane przez AI

Zgłoś się do loterii w aplikacji InPost Mobile. Wymieniaj 100 InCoinów na InBoxa od 21.10.2026 do wyczerpania puli lub nie dłużej niż do 28.01.2027, i sprawdzaj, czy wygrywasz nagrodę natychmiastową. Od 21.10.2026 do 28.01.2027 kupując z Von Halskim otrzymasz 1 los do losowania samochodu, a po pierwszym takim zakupie – 1 los daje również każdy nabyty InBox. Liczba InBoxów jest ograniczona i wynosi: 45 000 000, w tym wygrywających ponad 10 000 000. Loteria dla pełnoletnich użytkowników Aplikacji InPost. Szczegóły, w tym zasady przyznawania losów i terminy losowań, znajdziesz w regulaminie na www.uniqueone.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.