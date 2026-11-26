U niemowląt gorączka bez jasnej przyczyny może być jedynym objawem zakażenia

Ból przy oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu i nagłe moczenie się dziecka są wskazaniem do badania moczu

Próbkę moczu najlepiej pobrać przed rozpoczęciem antybiotyku, jeśli stan dziecka na to pozwala

Po pierwszym łagodnym zakażeniu nie każde dziecko potrzebuje badania USG układu moczowego

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Zakażenie układu moczowego u dziecka: co właściwie oznacza?

Zakażenie układu moczowego u dziecka najczęściej jest infekcją bakteryjną pęcherza moczowego. Bakterie zwykle dostają się do dróg moczowych przez cewkę moczową, a zakażenie może objąć także nerki. Zakażenie pęcherza zwykle powoduje dolegliwości podczas oddawania moczu. Gdy infekcja obejmuje nerki, częściej pojawiają się wysoka gorączka, ból brzucha lub dolnej części pleców oraz wyraźne pogorszenie samopoczucia.

Podobne dolegliwości mogą wynikać także z podrażnienia skóry okolic intymnych, zaparcia lub zbyt małej ilości płynów. Nieprzyjemny zapach ani ciemniejszy kolor moczu nie potwierdzają zakażenia. O rozpoznaniu decydują objawy ocenione przez lekarza oraz wynik badania moczu.

Objawy zakażenia układu moczowego u dziecka zależą od wieku

Objawy zakażenia układu moczowego u dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym bywają dość czytelne. Dziecko może mówić, że odczuwa pieczenie lub ból podczas siusiania, częściej chodzić do toalety, skarżyć się na ból podbrzusza albo nagle zacząć moczyć się w dzień lub w nocy, choć wcześniej nie miało z tym trudności.

U niemowląt i młodszych dzieci objawy są mniej swoiste. Niepokojące mogą być gorączka bez kaszlu, kataru czy innej oczywistej przyczyny, rozdrażnienie, słabszy apetyt, wymioty lub wyraźnie mniejsza aktywność niż zwykle. Warto też zwrócić uwagę na zmętniały mocz, widoczną krew w moczu oraz na to, czy dziecko pije wyraźnie mniej niż zwykle.

Z niemowlęciem poniżej 3. miesiąca życia, które ma gorączkę i może mieć zakażenie układu moczowego, należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Nie należy czekać także wtedy, gdy dziecko jest bardzo senne, trudno je dobudzić, nie chce pić, wielokrotnie wymiotuje, ma wysoką gorączkę z dreszczami lub silny ból brzucha albo pleców.

Diagnostyka ZUM u dziecka zaczyna się od badania moczu

Diagnostyka ZUM u dziecka polega na zbadaniu próbki moczu. Lekarz może zlecić badanie ogólne moczu, szybki test paskowy oraz posiew. Posiew pozwala potwierdzić obecność bakterii i sprawdzić, który antybiotyk będzie skuteczny. Jeśli sytuacja na to pozwala, mocz powinien być pobrany przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku.

U dziecka korzystającego z toalety mocz zwykle pobiera się ze środkowego strumienia do jałowego pojemnika, po dokładnym umyciu okolic intymnych. U niemowląt sposób pobrania ustala personel medyczny, ponieważ próbka musi być możliwie czysta, bez zanieczyszczenia bakteriami ze skóry. Wynik posiewu jest szczególnie ważny przy gorączce, nawrocie zakażenia, niejednoznacznym wyniku badania lub braku poprawy po rozpoczęciu leczenia.

Badanie USG nerek i pęcherza nie jest rutynowo potrzebne po każdym pierwszym zakażeniu, którego objawy szybko ustępują po leczeniu. Badania obrazowe częściej rozważa się u niemowląt, przy zakażeniach nawracających, nietypowym przebiegu, słabym strumieniu moczu albo braku poprawy w ciągu 48 godzin leczenia.

Leczenie zakażenia dróg moczowych u dziecka

Jeśli zakażenie dróg moczowych zostanie potwierdzone lub jest bardzo prawdopodobne, lekarz dobiera dziecku odpowiedni antybiotyk. Rodzaj leku, dawka i czas leczenia zależą między innymi od wieku dziecka, jego stanu, gorączki oraz wyniku posiewu. Dziecko z cięższym przebiegiem, odwodnieniem lub nasilonymi wymiotami może wymagać leczenia w szpitalu.

Lek należy podawać dokładnie tak długo i w takiej dawce, jak zalecił lekarz, nawet jeśli pieczenie lub gorączka miną wcześniej. Nie należy używać antybiotyku, który został po poprzedniej chorobie lub był przepisany komuś innemu. W czasie infekcji dziecko powinno regularnie pić, jeśli nie wymiotuje i może przyjmować płyny. Warto też obserwować, czy gorączka i ból słabną oraz czy dziecko czuje się lepiej.

Jeśli w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia nie ma poprawy, objawy się nasilają albo dziecko nie jest w stanie przyjąć leku ani płynów, trzeba ponownie skontaktować się z lekarzem. Może być potrzebna ocena wyniku posiewu i zmiana leczenia.

Nawracające ZUM u dziecka: co zmniejsza ryzyko kolejnych infekcji?

Nawracające ZUM u dziecka warto omówić z pediatrą, ponieważ znaczenie mogą mieć zaparcia, długie wstrzymywanie moczu, niepełne opróżnianie pęcherza lub niekiedy nieprawidłowości budowy układu moczowego. Za nawracające zakażenia uznaje się między innymi trzy epizody zakażenia pęcherza albo dwa zakażenia przebiegające z objawami sugerującymi zajęcie nerek. W takich sytuacjach lekarz może zlecić dalszą diagnostykę lub skierować dziecko do specjalisty.

W codziennej profilaktyce pomaga dbanie o to, by dziecko regularnie piło, korzystało z toalety i miało leczone zaparcia. Nie ma potrzeby wykonywania kontrolnych badań moczu u dziecka, które po pojedynczej infekcji czuje się dobrze, chyba że lekarz zaleci inaczej. Gdy ponownie pojawiają się pieczenie, gorączka bez wyraźnej przyczyny lub nagłe moczenie się dziecka, najlepiej zgłosić się do lekarza, aby zbadać mocz, i nie rozpoczynać leczenia na własną rękę.

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