Grypa u dziecka: objawy, przebieg i jak odróżnić ją od przeziębienia

Grypa zwykle zaczyna się nagle i częściej powoduje gorączkę, bóle mięśni i głowy oraz wyraźne osłabienie

Przeziębienie rozwija się stopniowo i częściej powoduje katar, drapanie w gardle oraz łagodny kaszel

U dzieci z grypą, zwłaszcza młodszych, mogą pojawić się także wymioty lub biegunka

Trudności w oddychaniu, objawy odwodnienia oraz sytuacja, w której dziecko jest trudne do dobudzenia lub nie reaguje jak zwykle, wymagają pilnej pomocy medycznej

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Objawy grypy u dziecka: nagły początek, gorączka i wyraźne osłabienie

Objawy grypy u dziecka zwykle pojawiają się nagle, czasem w ciągu kilku godzin. Dziecko może mieć gorączkę lub dreszcze, być wyraźnie osłabione, skarżyć się na ból głowy, mięśni albo całego ciała. Często pojawiają się suchy, męczący kaszel, ból gardła, katar lub zatkany nos. Brak gorączki nie wyklucza jednak grypy.

U niemowląt i młodszych dzieci objawy bywają mniej jednoznaczne. Maluch może być senny, rozdrażniony, mieć mniejszy apetyt, niechętnie pić albo przestać interesować się zabawą. Wymioty i biegunka zdarzają się przy grypie częściej u dzieci niż u dorosłych.

Na grypę mogą wskazywać zwłaszcza następujące objawy:

nagły początek choroby i szybkie pogorszenie samopoczucia

gorączka, dreszcze oraz wyraźne zmęczenie

bóle mięśni, nóg, głowy lub całego ciała

suchy kaszel, ból gardła, katar albo zatkany nos

mniejszy apetyt, a czasem wymioty lub biegunka

Grypa czy przeziębienie? Jak rozpoznać najważniejsze różnice?

Grypa i przeziębienie są wirusowymi infekcjami dróg oddechowych, dlatego ich objawy mogą się nakładać. Przy odróżnianiu tych infekcji warto zwrócić uwagę na tempo rozwoju objawów i ogólne samopoczucie dziecka. Grypa zazwyczaj zaczyna się nagle, a osłabienie bywa tak duże, że dziecko nie ma siły na zabawę ani inne codzienne aktywności.

Przeziębienie częściej rozwija się stopniowo, w ciągu dnia lub dwóch. Zwykle na pierwszy plan wysuwają się katar, kichanie, drapanie w gardle i łagodniejszy kaszel, a bóle mięśni oraz silne wyczerpanie są mniej typowe. Przy grypie objawy ogólne, takie jak gorączka, dreszcze, ból głowy i osłabienie, przeważają nad samym katarem.

Na podstawie samych objawów nie zawsze można pewnie rozpoznać grypę, ponieważ podobnie mogą przebiegać inne infekcje, w tym COVID-19. Jeśli dziecko ma ciężkie objawy, choruje przewlekle lub masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem. Oceni on, czy potrzebne są badania i leczenie.

Ile trwa grypa u dziecka i jak wygląda jej przebieg?

Przy grypie bez powikłań najsilniejsze objawy zwykle utrzymują się przez pierwsze kilka dni. Gorączka i ogólne osłabienie najczęściej słabną w ciągu około tygodnia od początku choroby, choć u części dzieci poprawa przychodzi wcześniej. Kaszel i osłabienie mogą utrzymywać się przez dwa tygodnie, a czasem dłużej.

W domu najważniejsze są odpoczynek, częste podawanie płynów oraz sprawdzanie, czy dziecko regularnie oddaje mocz i czy z każdym dniem czuje się choć trochę lepiej. Lek przeciwgorączkowy lub przeciwbólowy należy dobierać do wieku i masy ciała dziecka, zgodnie z ulotką albo zaleceniem lekarza. Dzieciom i nastolatkom nie podaje się aspiryny ani innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy.

Jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem, jeśli objawy sugerują grypę u dziecka poniżej 5. roku życia, szczególnie poniżej 2 lat, albo u dziecka z astmą, cukrzycą, chorobą serca lub płuc bądź obniżoną odpornością. Lekarz oceni, czy wskazane jest leczenie przeciwwirusowe. Leki przeciwwirusowe działają najlepiej, gdy poda się je jak najwcześniej po wystąpieniu objawów.

Objawy alarmowe przy grypie u dziecka

Pilnej pomocy medycznej wymagają przede wszystkim trudności w oddychaniu i objawy odwodnienia. Nie czekaj, jeśli dziecko oddycha szybko lub z wysiłkiem, a skóra między żebrami wyraźnie zapada się przy każdym oddechu, ma sine usta lub twarz, nie chce pić albo nie oddaje moczu przez około 8 godzin. Niepokojące są także drgawki, bardzo duża senność, trudność z dobudzeniem dziecka, nietypowa reakcja po obudzeniu oraz ból w klatce piersiowej.

Skontaktuj się z lekarzem także wtedy, gdy po wyraźnej poprawie gorączka wraca, kaszel się nasila albo podczas infekcji zaostrza się przewlekła choroba dziecka. Każda gorączka u niemowlęcia młodszego niż 3 miesiące powinna być pilnie oceniona przez lekarza. Jeśli stan dziecka budzi twój niepokój, skontaktuj się z poradnią wcześniej, zamiast czekać na nasilenie objawów.

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