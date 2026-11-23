Wysoka wilgotność w łazience to nie tylko pleśń i grzyb, ale także poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia i domowego budżetu.

Odkryj prosty, domowy pochłaniacz wilgoci, który wykonasz z ogólnodostępnych składników i skutecznie rozprawisz się z problemem.

Dowiedz się, jak odpowiednie olejki eteryczne mogą wzmocnić jego działanie i zapewnić świeżość, a także gdzie dokładnie go zawiesić, by osiągnąć najlepsze efekty!

Pomieszaj i rozwieś nad zasłoną prysznicową. Skuteczny sposób na wilgoć w łazience

Parująca woda po kąpieli, brak odpowiedniej wentylacji, mokre ręczniki, a nawet suszone pranie - to wszystko wpływa na poziom wilgotności powietrza w łazience. Eksperci wskazują, że to właśnie łazienka jest najbardziej zawilgotniałym pomieszczeniem w całym domu. Problem ten może nasilać się zwłaszcza jesienią i zimą , gdy panuje wysoka różnica temperatur, a powietrza na zewnątrz często samo jest bardzo mokre. Nadmierna wilgoć to problem. Wilgoć w pomieszczeniu przekraczająca 60 proc. może posiadać różne dolegliwości, w tym problemy z oddychaniem, astmę, a także infekcje. Dodatkowo wysoką wilgoć to także wysokie ryzyko pleśni. Wystarczy kilka dni, aby w łazience pojawiły się zielone lub czarne wykwity pleśni i grzybów. Najczęściej pojawiają się one na ścianach, w fugach, a także w gumowych uszczelkach pralki. Uwagę należy zwracać także na mokre ręczniki oraz dywaniki łazienkowe, które mogą zacząć śmierdzieć i pleśnieć.

Aby pozbyć się nadmiernej wilgoci z łazienki należy wprowadzić kilka prostych zasad. Przede wszystkich wietrzenie. Tylko regularne wentylacja może skutecznie wymienić powietrze w całym pomieszczeniu i ograniczyć wilgoć. Większość łazienek w polskim budownictwie nie posiada okna. Trzeba zatem regularnie otwierać drzwi do łazienki. Jest to konieczne zwłaszcza po kąpieli w ciepłej wodzie. Jesienią i zimą unikaj także suszenia prania w łazience. Zwiększy ono wilgotność powietrza i będzie dłużej schło. Sprawdzaj także ręczniki i dywaniki łazienkowe. Jeżeli są bardo mokre susz je w innym pomieszczeniu.

Świetnym sposobem na ograniczenie wilgoci są także domowe pochłaniacze. Nie sprawdza się one przy bardzo poważnym problemie, ale wystarczą jako działanie prewencyjnie. Do kilku bawełnianych woreczków nasyp sodę oczyszczoną lub ziarna nieugotowanego ryżu. Tak przygotowane pochłaniacze rozwieś nad wanną lub zasłoną prysznicową po kąpieli. Soda oczyszczona oraz ryż świetnie absorbują wodę z powietrza. Sprawdzają się najlepiej w małych pomieszczeniach. Co kilka dni susz woreczek i wymieniaj jego zawartość. Opcjonalnie może dodać także około 40 kropel ulubionego olejku eterycznego. W ten sposób sprawisz, że w całej łazience zapanuje ładny, delikatny zapach. Do łazienki najlepiej sprawdzi się olejek lawendowy lub herbaciany, który posiada właściwości antybakteryjne, dzięki czemu chroni przed pojawieniem się pleśni. Olejkiem herbacianym możesz również wysmarować fugi i wnętrze pralki, aby ograniczyć ryzyko pojawienia się pleśni.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie