Połóż na parapecie, a cała wilgoć wyparuje w ciągu jednej nocy. Tego nie wie większość osób zmagają się z nadmierną wilgocią. Niweluje ryzyko pleśni oraz śmierdzących grzybów

Zbyt wysoka wilgotność w mieszkaniu sprzyja rozwojowi pleśni i problemom zdrowotnym, ale istnieje prosty sposób na jej skuteczną redukcję.

Zamiast chemicznych pochłaniaczy, postaw na naturalne rozwiązania – niektóre rośliny doniczkowe aktywnie wchłaniają wodę z powietrza.

Odkryj, które dokładnie gatunki roślin postawić na parapecie, aby skutecznie i estetycznie osuszyć powietrze w swoim domu.

Postaw to na parapecie, a zniwelujesz nadmiar wilgoci z pomieszczenia

Wysoka wilgotność w mieszkaniu może być problemem. Eksperci wskazują, że prawidłowe nawilżenie powietrza wynosi od 40 do 60 proc. Poniżej tych wartości mamy suche i drażniące powietrze, a powyżej nadmierną wilgoć. Może ona sprzyjać infekcjom górnych dróg oddechowych, rozwojowi alergii, a także pojawieniu się pleśni oraz grzybów. Bardzo wysoka wilgoć negatywnie wpływa na nasz organizm i może zwiastować pojawienie się niebezpiecznych wykwitów na ścianach. Pleśń i grzyby w mieszkaniu to poważny problem, którego nie można lekceważyć.

Wilgoć w pokojach najczęściej zauważalna jest po nocy. Wtedy następuję największa różnica temperatur pomiędzy nagrzanymi ścianami, a tym, co dzieje się na zewnątrz. Po nocy zauważyć można krople wody zbierające się na szybach. Bardzo duża wilgotność, czyli taka wyczuwalna nie tylko w powietrzu, ale także na kanapie, łóżku i innych meblach wymaga specjalistycznych działań. Być może koniecznie będzie profesjonalne osuszanie ścian. W przypadku mniejszego problemu z powodzeniem wystarczą domowe sposoby. Często polecane są domowe pochłaniacze wilgoci na bazie sody oczyszczonej lub soli. Trzeba je jednak regularnie wymieniać i szybko się zbrylają. Lepszym rozwiązaniem mogą okazać się rośliny doniczkowe.

Niektóre gatunki kwiatów doniczkowych pochłaniają wodę z powietrza i tworzą swoisty mikroklimat. Najczęściej dzieje się tak poprzez absorpcję wody przez liście. Jednym z kwiatów doniczkowych, który najczęściej polecany jest na wilgoć jest paprotka. Jej liście aktywnie uczestniczą w obiegu wody z powietrza. Sprawdzi się ona praktycznie w każdym pomieszczeniu, nawet w łazience bez okna. Innym kwiatem polecanym na wilgoć jest skrzydłokwiat. Dzięki swoim błyszczącym liściom wspomaga osuszanie powietrza, a także redukuje toksyny. Na nadmiar wilgoci eksperci polecają także bluszcz pospolity, sansewierię oraz epipremnum złociste. Aby rośliny faktycznie radziły sobie z wilgocią w pomieszczeniu warto ustawić obok siebie kilka doniczek. Wtedy kwiaty stworzą mikroklimat i sprawią, że powietrze w całym pokoju zrobi się lepsze. Ustaw kilka doniczek obok siebie, tworząc "zieloną strefę" w najbardziej wilgotnych miejscach, np. na parapecie w kuchni czy łazience. Pamiętaj, aby nie przesadzać z podlewaniem – nadmierna wilgoć w podłożu może zaszkodzić roślinom, a także zwiększyć, a nie zmniejszyć, ogólną wilgotność powietrza. Obserwuj swoje rośliny; te, które najlepiej radzą sobie z nadmiarem wody, często mają większe, błyszczące liście.

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