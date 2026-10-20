Stawiam na parapecie i wysysa wilgoć z okien. Okna i parapety znów są suche. Sposób na wilgoć i zaparowane szyby w oknach

Zimowa wilgoć na oknach to powszechny problem, sygnalizujący nadmierną wilgotność w mieszkaniu, która sprzyja pleśni i stęchliźnie.

Niektóre kwiaty doniczkowe, jak skrzydłokwiat czy paprocie, naturalnie pochłaniają wilgoć, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.

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Jak pozbyć się wilgoci z okien? Domowy sposób ograniczający osadzanie się wody na oknach

Wilgoć zimą to dość powszechny problem. O tej porze roku mieszkania są rzadziej wietrzone, przez co powietrze w pomieszczeniach nie jest odpowiednio cyrkulowane. Deszczowa i śniegowa pogoda sprzyjają osadzaniu się wilgoci na oknach, która skrapla się na szybach. Jeżeli często widzisz na swoich oknach krople wody, to znak, że możesz mieć problem z nadmierną wilgocią w mieszkaniu. Eksperci wskazują, że optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniach powinien wynosić około 40-60 proc. Niższa wilgotność to zbyt suche powietrze, które może podrażniać górne drogi oddechowe. Z kolei wilgotność powietrza powyżej 60 proc. to ryzyko pojawienia się pleśni, a także zarodników grzybów.

Wilgoć w mieszkaniu to nie tylko woda na oknach, ale także nawracający zapach stęchlizny i wilgotne dywany, firanki, a nawet wersalki i kanapy. Warto wiedzieć, że naturalnymi pomocnikami w walce z wilgocią są rośliny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że właśnie kwiaty doniczkowe mogą świetnie absorbować wilgoć z okien. Wystarczy, że postawisz je na parapecie, a poziom wilgotności zostanie zmniejszony. Jedną z roślin, która szczególnie polecana jest w walce z wilgotnością jest skrzydłokwiat. Jego błyszczące liście rewelacyjnie absorbują wodą i osuszają powietrze. Również paprocie posiadają liście, które niwelują nadmiar wody. Wystarczy, że postawisz te rośliny na parapecie lub w jego bliskiej odległości, a powietrze w Twoim domu będzie regularnie osuszane.

Wietrzenie pomieszczeń jest kluczowe, ale równie ważne jest, aby robić to prawidłowo. Zamiast długotrwałego uchylania okien (co prowadzi do wychłodzenia ścian i mebli), zaleca się tzw. wietrzenie szokowe: otwieranie okien na oścież na 5-10 minut, kilka razy dziennie. Pozwala to na szybką wymianę powietrza bez znaczącego wychładzania pomieszczenia. Pamiętaj też, aby nie zasłaniać całkowicie kratek wentylacyjnych, które są często instalowane w łazienkach i kuchniach – ich drożność jest niezbędna do prawidłowej cyrkulacji powietrza.

Postaw to na parapecie, a pozbędziesz się wilgoci z okien

Duża wilgotność objawiająca się skraplaną wodą na oknach to poważniejszy problem. W takiej sytuacji lepiej postawić na środki absorbujące wilgoć. Świetnie w tej roli sprawdzi się soda oczyszczona, żwirek dla zwierząt lub zwykła sól kuchenna. Wystarczy, że wieczorem rozsypiesz obficie jeden z tych proszków po parapecie. To naturalne pochłaniacze wilgoci, które będą absorbowały wodę, dzięki czemu nie będzie ona osadzała się na oknach. Pamiętaj, by zawsze regularnie wymieniać proszek. Sprawi to, że nie namoknie on nadmiernie i będzie cały czas działać.

Jeśli domowe sposoby i rośliny nie radzą sobie z problemem, warto rozważyć bardziej zaawansowane rozwiązania. Mechaniczne pochłaniacze wilgoci to urządzenia, które aktywnie usuwają nadmiar wody z powietrza, znacząco obniżając poziom wilgotności. W przypadku starych okien, problem może leżeć w ich nieszczelnościach lub słabej izolacji – w takiej sytuacji wymiana uszczelek lub nawet samych okien na nowocześniejsze, energooszczędne modele może być inwestycją, która długoterminowo rozwiąże problem kondensacji.

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