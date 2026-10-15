Biegnij do Action i wydaj 5 zł. Rozwiąże jesienny problem całej rodziny. Wymiecie wilgoć i sprawi, że domownikom zrobi się lepiej. Zadziała też w samochodzie

Zaparowane szyby i pojawiająca się pleśń to sygnały nadmiernej wilgotności, która w okresie jesienno-zimowym staje się powszechnym problemem, szkodliwym dla zdrowia i domu.

Skuteczna walka z wilgocią wymaga regularnego wietrzenia, ale można ją znacząco wspomóc sprawdzonymi pochłaniaczami.

Odkryj rewelacyjną ofertę z Action: wkład Limpro za zaledwie 4,48 zł, który efektywnie osuszy powietrze w Twoim otoczeniu!

Promocje w Action. Usuń wilgoć z okien i łazienki za 5 zł

Zaparowane szyby w aucie, krople wody na szybach okiennych w mieszkaniu, a także woda na ścianach w łazience. Wszystko to może świadczyć o tym, że pomieszczeniu panuje wysoka wilgotność. Eksperci wskazują, że o nadmiernej wilgoci mówi się, gdy sięga ona ponad 60 proc. Taki stan nie jest wskazany i może odbijać się na naszym zdrowiu, a także sprzyjać pojawieniu się pleśni oraz grzybów. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym wysoka wilgoć pojawia się najczęściej. Niskie temperatury oraz opady deszczu w kontakcie z cieplejszym powietrzem w domy lub w aucie sprzyjają większej wilgotności.

Podstawą przeciwdziałania wilgoci zawsze jest cyrkulacja powietrza. Tylko regularne i częste wietrzenie zarówno mieszkania, jak i auta może skutecznie zmniejszyć wilgoć i wymienić powietrze. To czynność, o której nie można zapominać, nawet, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury.

Przydatne w walce z wilgocią są także pochłaniacze wilgoci. Możesz je zrobić samodzielnie z sody oczyszczonej, ryżu lub soli gruboziarnistej lub sięgnąć po kupne. W najnowszej promocji Action pojawił się właśnie wkład Limpro pochłaniający nadmiar wilgoci. Kosztuje on zaledwie 4,48 zł. Możesz włożyć do do specjalnego pochłaniacza Limpro, który kupisz za 11,49 zł. Wkład zawiera specjalne perełki, które pochłaniają nadmiar wilgoci z powietrza. Wystarczy, że położysz je w samochodzie, na parapecie, czy obok wanny. Jeden pochłaniacz wilgoci o gramaturze 450 g powinien starczyć na miesiąc użytkowania. Po tym czasie należy wymienić go na świeży.

Jak kontrolować poziom wilgoci w mieszkaniu?

Aby świadomie zarządzać poziomem wilgotności, warto zainwestować w higrometr. Jest to niewielkie urządzenie mierzące wilgotność powietrza. Dostępne są modele analogowe i cyfrowe, często połączone z termometrem. Umieszczenie higrometru w kilku strategicznych miejscach w domu (np. w łazience, sypialni, kuchni) pozwoli Ci na bieżąco monitorować sytuację i reagować, gdy wilgotność zacznie zbliżać się do niebezpiecznych wartości powyżej 60 proc.. Dzięki temu będziesz mógł podjąć działania zanim problem stanie się poważny.

Autor: Action/ Materiały prasowe

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie

7