Wymieszaj 0,5 litra z wodą i zanurz w tym lepki ruszt z kuchenki. Zadziała jak kąpiel oczyszczająca z tłuszczu i spalenizny. Kratki będą jak nowe w kilka minut. Czyszczenie rusztu z kuchenki gazowej

Brudny ruszt kuchenny to zmora każdego, kto gotuje – ale jest prosty sposób, by pożegnać się z uciążliwym szorowaniem i silną chemią.

Zapomnij o drogich środkach! Odkryj domową metodę z octem, która bez wysiłku usunie przypalony tłuszcz i resztki jedzenia.

Przygotuj specjalną kąpiel oczyszczającą dla rusztu i przekonaj się, jak w zaledwie dwie godziny odzyska blask bez szorowania!

Domowy sposób na wyczyszczenie rusztu kuchennego z tłuszczu

Ruszt kuchenki gazowej to jeden z tych elementów, który podczas gotowania bardzo szybko ulega zabrudzeniu. Wystarczy chwila nieuwagi, aby wykipiało przygotowywane jedzenie i uległo przypaleniu. I oczywiście jeśli od razu nie zareagujemy i nie umyjemy zabrudzeń to z czasem będzie je znacznie trudniej usunąć. Ważne jest również, aby w miarę regularnie czyścić żeliwny ruszt kuchenki, gdyż jeśli to zaniedbamy, to czeka nas pracochłonne szorowanie. Przecież oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Szukając skutecznego sposobu na wyczyszczenie rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. A przecież nie o to chodzi. Warto w takie sytuacji zastosować domowy sposób na wyczyszczenie rusztu z tłuszczu. Wykorzystaj do tego ocet i wodę.

Wymieszaj 0,5 litra z wodą i zanurz w tym lepki ruszt z kuchenki. Zadziała jak kąpiel oczyszczająca

Do wyczyszczenia żeliwnego rusztu kuchenki gazowej octem będziesz potrzebować większej miski - takiej aby cała kratka się w niej swobodnie mieściła. Umieść w niej kratkę, a w garnku zagotuj 2,5 litra wody z dodatkiem 0,5 litra octu spirytusowego. Następnie, gdy roztwór się zagotuje, wlej go do miski i namaczaj brudne kratki przez około 2 godziny. Ocet jest świetnym środkiem czyszczącym. Rozprawi się tłuszczem i przypalonym brudem bez większego problemu, a dodanie do niego gorącej wody, sprawi, że jego właściwości czyszczące będą znacznie lepsze. Po upływie 2 godzin wyjmij z miski ruszt kuchenki i przetrzyj go ściereczką lub gąbką, aby usunąć pozostały brud.

Czyszczenie kuchenki gazowej domowym sposobem

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by umyć wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.

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