Masz suche dłonie? Zastosuj maseczkę z tych dwóch produktów, a skóra będzie znowu miękka

Zimą i jesienią ręce są często mocno szorstkie ze względu na mróz czy wiatr. Przyczynia się do tego również suche powietrze w budynkach, które są ogrzewane.

Możesz jednak przygotować własną maseczkę, która dobrze nawilży wysuszone dłonie.

Powinno się ją stosować raz na tydzień. Należy jednak pamiętać o tym, by nie aplikować specyfiku na popękaną skórę, a wcześniej warto sprawdzić, czy maseczka nas nie uczuli.

Dlaczego dłonie potrzebują jesienią dodatkowej pielęgnacji?

To właśnie dłonie najczęściej są mocno narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Używamy silnych detergentów, a na mrozie skóra wystawiona jest na wiatr i niskie temperatury. Z powodu ogrzewania w wielu domach powietrze jest bardzo suche. Wszystko to powoduje, że skóra na dłoniach nie jest elastyczna i zaczyna się brzydko łuszczyć. Czasem pojawiają się też podrażnienia i niewielkie uszkodzenia naskórka. W związku z tym jesienią należy wyjątkowo zatroszczyć się o swoje ręce. Mycie ich w łagodnych płynach, używanie rękawiczek oraz kremów zabezpieczających dłonie to klucz owe elementy pielęgnacji. Dodatkowo można posiłkować się naturalną maską, którą wykonasz z kuchennych produktów.

Jogurt naturalny i miód to idealny duet na przesuszone dłonie

Nie potrzebujesz wcale skomplikowanych preparatów, by stworzyć idealny kosmetyk regenerujący zniszczoną skórę. Wystarczą tylko dwa produkty z kuchennej szafki - mowa o miodzie oraz jogurcie naturalnym. Jogurt dostarczy kwasu mlekowego, a ze względu na konsystencję łatwo posmarujesz nim dłonie. Z kolei miód zatrzyma odpowiednią ilość wody i pozostawi skórę gładką oraz miękką.

Jak zrobić domową maseczkę na zniszczone dłonie?

Ten domowy środek stworzysz bez problemu. Będziesz potrzebować jedynie łyżeczkę miodu i dwie łyżeczki bezcukrowego jogurtu naturalnego, które wymieszasz w niewielkiej misce.

Jak przygotować taką miksturę?

Połącz oba składniki i dokładnie wymieszaj, aby stworzyć gładką konsystencję.

Pokryj cienką warstwą umyte dłonie. Unikaj miejsc, gdzie skóra jest pęknięta.

Maskę zmyj z rąk po 10-15 minutach.

Później użyj lekko ciepłej wody, by oczyścić dłonie. Na osuszoną skórę wmasuj odrobinę kremu z właściwościami natłuszczającymi i nawilżającymi.

Pamiętaj, by przed pierwszym razem zrobić tzw. próbę uczuleniową na niewielkiej powierzchni skóry. Taki preparat czasem wywołuje reakcje alergiczne. Gdy odczujesz swędzenie lub ból, od razu zmyj maseczkę. Produkt ten nie powinien być też stosowany na otwarte rany.

Jesienna pielęgnacja. Ten rytuał na stałe wprowadź do swojej rutyny

Odpowiednia pielęgnacja skóry nie opiera się jednak wyłącznie na maseczkach, które możesz używać raz na 7 dni. Podstawą powinny być sprawdzone kosmetyki i kremowanie po każdym umyciu dłoni. Noś również rękawiczki. Jeśli pomimo odpowiedniej rutyny, twoja skóra piecze, pęka i boli, skontaktuj się z lekarzem dermatologiem.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

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