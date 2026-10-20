Te urządzenia podbijają twoje rachunki. Pobierają prąd, choć myślisz, że są wyłączone

Nawet teoretycznie wyłączone sprzęty elektroniczne pobierają prąd, gdyż pozostają w trybie czuwania, aby szybko się uruchomić lub utrzymać kontakt z siecią.

Szczególną uwagę należy zwrócić na telewizory, konsole do gier, komputery oraz dekodery, choć finalne zużycie zależy od specyfikacji konkretnego modelu.

Zwykłe ładowarki pozostawione w gniazdku generują zazwyczaj niewielkie straty energii, ale odłączanie sprzętów nieużywanych przez całą dobę pomaga zminimalizować koszty.

Najlepszym sposobem na poznanie prawdy o zużyciu prądu przez poszczególne domowe sprzęty jest użycie specjalnego miernika lub analiza specyfikacji technicznej urządzenia.

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Sprzęt RTV pobiera prąd. Sprawdź ustawienia telewizora i dekodera

Do najczęstszych winowajców zużywania energii w ukryciu należą telewizory, konsole i dekodery telewizyjne. Wiele z tych urządzeń pobiera moc, czekając w gotowości na sygnał z pilota, instalując w tle aktualizacje lub łącząc się z internetem. Ich apetyt na prąd zależy ściśle od wbudowanych funkcji i konfiguracji, nie ma tu jednej, uniwersalnej zasady dla wszystkich.

Gdy nie planujesz używać danego urządzenia przez dłuższy czas, poszukaj opcji jego całkowitego wyłączenia, np. głównym przełącznikiem. Należy mieć na uwadze, że całkowite odcięcie zasilania czasem zatrzymuje ważne procesy, takie jak pobieranie oprogramowania czy zaprogramowane nagrywanie filmu. Upewnij się wcześniej, że wyłączając sprzęt, nie pozbawisz się przydatnych funkcji.

Ładowarki w gniazdku pod lupą. Co z komputerem i ruterem?

Ruter Wi-Fi, by dostarczać sieć, zazwyczaj pracuje bez przerwy, więc jego ciągłe resetowanie mija się z celem. Warto jednak skontrolować, czy w domu nie jest podłączony inny sprzęt sieciowy, o którym zapomnieliśmy. Podobna zasada dotyczy sprzętu komputerowego — uśpiony komputer i monitor co prawda potrzebują mniej energii niż podczas pracy, ale ten pobór rzadko wynosi absolutne zero.

Kwestia ładowarek wpiętych na stałe do gniazdka budzi sporo emocji, choć w przypadku nowoczesnych zasilaczy bez podłączonego telefonu, zużycie prądu jest marginalne. Odpinanie zbędnych akcesoriów wprowadza jednak porządek w domowej instalacji elektrycznej. Ostrożność należy zachować w przypadku starych, nagrzewających się lub widocznie uszkodzonych ładowarek.

Miernik energii. Jak sprawdzić zużycie prądu w swoim domu?

Zamiast snuć domysły, które urządzenie jest najbardziej prądożerne, najlepiej dokonać precyzyjnych pomiarów. Pomocny okaże się miernik poboru energii, zwany też watomierzem, który wystarczy wpiąć między gniazdko a badany sprzęt. Pamiętaj, aby upewnić się, czy miernik jest dostosowany do mocy danego urządzenia. Alternatywą jest lektura dokumentacji technicznej, gdzie często podaje się apetyt na prąd w trybie czuwania.

Kluczem do oszczędności jest oddzielenie sprzętów pracujących całą dobę od tych, które można bez żalu wyłączyć. Absurdalne byłoby wyciąganie wszystkich wtyczek przy każdym wyjściu do sklepu. Warto natomiast nabrać zwyczaju wyłączania tego, z czego nie korzystamy, oraz sięgać po wbudowane opcje energooszczędne. Najlepsze efekty przyniesie jednak wiedza poparta testami, a nie założenie z góry, że wszystko pobiera tyle samo prądu.