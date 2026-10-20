Odblokowali telefon zaginionej Emilii Koprowskiej. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Ostatni raz Emilia Koprowska była widziana 30 sierpnia. Tego dnia razem z mężem Krystianem bawiła się na festiwalu muzyki techno "ZEW Wydm" w Darłowie. Między małżonkami doszło do sprzeczki, po której kobieta opuściła imprezę i wsiadła do taksówki. Z relacji wynika, że wysiadła w okolicy wydm. Od tamtej chwili ślad po niej zaginął.

Po zaginięciu Emilii jej mąż zachowywał się dziwnie. Kilka razy zmieniał wersje zdarzeń sprzed jej zaginięcia. By udowodnić, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem żony poddał się dobrowolnie badaniu na wykrywaczu kłamstw. Nie zrobił tego jednak na zlecenie prokuratury. Nie jest to więc oficjalny dowód w sprawie śledztwa jakie prowadzi prokuratura w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej.

Dla policjantów ważny jest telefon oraz plecak, który znalazł rolnik na swoim polu. Okazało się, że plecak i telefon należy do zaginionej Emilii.

Telefon zaginionej częściowo odblokowany. Co udało się ustalić?

Jednym z istotnych elementów prowadzonych czynności jest telefon Emilii. Urządzenie zostało odnalezione i zabezpieczone przez służby. Specjaliści podjęli próbę uzyskania dostępu do jego zawartości, która może mieć znaczenie dla odtworzenia wydarzeń poprzedzających zaginięcie.

O postępach poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Specjalistom udało się częściowo go odblokować i dotrzeć do treści w nim zawartych

- mówi reporterowi "Super Expressu" prokurator Ewa Dziadczyk.

Prokuratura nie ujawnia, jakie dane udało się odczytać z urządzenia. Nie wiadomo więc, czy znajdują się wśród nich informacje, które pozwolą wyjaśnić ostatnie godziny przed zaginięciem 37-latki.

Samo uzyskanie dostępu do części zawartości telefonu nie oznacza jeszcze przełomu w sprawie. Na tym etapie nie przedstawiono publicznie szczegółów, które pozwalałyby określić, czy odzyskane dane przybliżyły śledczych do ustalenia losów kobiety.

Telefon nie jest jedynym przedmiotem, który może mieć znaczenie dla poszukiwań. W trakcie działań odnaleziono także rzeczy osobiste należące do zaginionej.

21 września zabezpieczono plecak, na który natrafiono na polu uprawnym. Jak wynika z przekazanych informacji, znajdowały się przy nim również dwa pęki kluczy. Przedmioty zostały powiązane z Emilią Koprowską.

Odnalezienie rzeczy osobistych pozwoliło potwierdzić, że należały do poszukiwanej kobiety, jednak samo w sobie nie wyjaśnia, w jakich okolicznościach się tam znalazły. Szczegóły dotyczące ustaleń śledczych nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Policja apeluje o pomoc. Rysopis zaginionej Emilii

Funkcjonariusze nieustannie prowadzą poszukiwania i zwracają się z prośbą o pomoc do każdego, kto może mieć informacje na temat miejsca pobytu Emilii Koprowskiej.

Rysopis zaginionej:

Sylwetka: szczupła, wysmukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż ze znakiem zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu, w miejscu, gdzie nosi się obrączkę.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki marki „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Osoby, które widziały Emilię Koprowską po jej zaginięciu lub posiadają jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub numerem alarmowym 112.