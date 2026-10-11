13-latek groził nauczycielowi maczetą. Sąd podjął decyzję

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-10-11 15:07

13-letni uczeń jednej z koszalińskich szkół podstawowych trafił pod nadzór kuratora po tym, jak miał grozić nauczycielowi, że przyjdzie do szkoły z maczetą. Sprawa nabrała szczególnego znaczenia w czasie, gdy po serii brutalnych ataków w polskich szkołach służby zwracają szczególną uwagę na wszelkie sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu.

Dwoje policjantów stoi przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. O interwencji służb przeczytasz na SE.
Autor: KMP Koszalin/ Materiały prasowe

Groźby wobec nauczyciela

Do zdarzenia doszło w jednej z podstawówek w Koszalinie. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki, chłopiec podczas rozmowy z nauczycielem miał stwierdzić, że w szkole jest problem z oświetleniem, a jeśli nie zostanie on rozwiązany, to „przyjdzie z maczetą”.

Nauczyciel potraktował słowa ucznia poważnie i zgłosił sprawę odpowiednim służbom. W piątek rano w szkole pojawili się policjanci, którzy przeprowadzili interwencję.

W plecaku miał nóż kuchenny

Podczas czynności funkcjonariusze polecili 13-latkowi przynieść plecak. Wówczas chłopiec miał poinformować policjantów, że znajduje się w nim nóż kuchenny.

Według informacji przekazanych przez sąd nastolatek wyjaśnił, że nie zamierzał używać noża przeciwko komukolwiek ani nikomu nim grozić. Tłumaczył, że kilka dni wcześniej uczestniczył w szkolnych zajęciach, podczas których uczniowie przygotowywali smoothie, a po ich zakończeniu zapomniał wyjąć nóż z plecaka.

Sąd zdecydował o dozorze kuratora

13-latek został zatrzymany i doprowadzony do sądu rodzinnego, który wysłuchał jego wyjaśnień. Mimo przedstawionej przez chłopca wersji wydarzeń sąd uznał, że sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia.

Z uwagi na to, że jednak konkretne groźby wobec nauczyciela padły, będzie prowadzone postępowanie w trybie ustawy o wspieraniu rodziny. Na tę chwilę 13-latek ma dozór kuratora – przekazał rzecznik sądu.

Oznacza to, że nad zachowaniem nastolatka będzie czuwał kurator sądowy, a sprawa będzie nadal analizowana przez sąd rodzinny.

Polecany artykuł:

Szkoły pod szczególnym nadzorem

Jak podkreślają służby, incydent w Koszalinie był jedynym przypadkiem wymagającym interwencji policji w miejscowych szkołach. Funkcjonariusze prowadzą obecnie wzmożone działania związane z bezpieczeństwem placówek oświatowych, pozostając w stałym kontakcie z ich dyrektorami i reagując na wszystkie zgłaszane niepokojące sygnały.

Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj zapewnił, że wszystkie szkoły w mieście funkcjonują normalnie, a zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju.

Seria tragicznych wydarzeń w szkołach

Sprawa z Koszalina wydarzyła się w czasie, gdy w polskich szkołach doszło do serii dramatycznych wydarzeń. W czwartek były uczeń podstawówki w Leszczydole-Nowinach zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. W wyniku ataku zginęła szkolna woźna, a ranni zostali dyrektor placówki i nauczycielka.

Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka podejrzewanego o przygotowywanie ataku na szkołę. Wobec nastolatka zastosowano dwumiesięczny areszt.

Właśnie dlatego każdy sygnał o możliwym zagrożeniu jest obecnie traktowany przez służby z najwyższą powagą.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

POLICJA KOSZALIN
SĄD
SZKOŁA
MACZETA