„Krwawy piątek” miał wywołać panikę? Policja zatrzymała 17-latka. To on miał rozsyłać nagranie o planowanych atakach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-08 22:04

Fala strachu, która po tragedii w Leszczydole-Nowinach przetoczyła się przez Mazowsze, mogła zostać dodatkowo podsycona przez fałszywe informacje rozpowszechniane w internecie. Mazowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który jest prawdopodobnym autorem nagrania dotyczącego tzw. „krwawego piątku”.

Radiowóz, policja
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Wiadomości o "krwawym piątku" obiegły internet

W czwartek w mediach społecznościowych i na komunikatorach zaczęły krążyć wiadomości ostrzegające przed rzekomo planowanymi atakami na szkoły. Szczególne emocje wywołało nagranie, którego autor przedstawiał się jako „nożownik z Przasnysza” i twierdził, że bierze udział w „wyścigu zabójstw”, określanym mianem „krwawego piątku”. Według przekazów miał zapowiadać atak w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

Jak informowały media, w nagraniu pojawiały się także groźby wobec uczniów oraz konkretnej osoby wskazanej z imienia i nazwiska. Autor miał również sugerować, że planowane działania nie ograniczą się wyłącznie do Przasnysza.

Policja namierzyła autora

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze. Mazowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci. Z nastolatkiem prowadzone są obecnie czynności.

Na tę chwilę śledczy nie potwierdzili, aby zatrzymany rzeczywiście przygotowywał atak na szkołę. Funkcjonariusze ustalają okoliczności powstania nagrania, jego cel oraz sposób rozpowszechniania.

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Strach po tragediach w szkołach

Nagranie pojawiło się w wyjątkowo napiętym momencie. W ostatnich dniach Mazowszem wstrząsnęły dwa poważne zdarzenia. Najpierw głośno było o ataku w Ostrołęce, a następnie o tragedii w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, gdzie 15-letni były uczeń zaatakował pracowników szkoły. W wyniku ataku zginęła 37-letnia pracownica placówki.

To właśnie na fali tych wydarzeń zaczęły pojawiać się liczne plotki o rzekomych kolejnych atakach oraz internetowej grupie organizującej tzw. „krwawy piątek”. Informacje były masowo przekazywane między uczniami i rodzicami, wywołując ogromny niepokój.

Szkoły odwołują zajęcia

Atmosfera strachu sprawiła, że część samorządów i placówek zdecydowała się na nadzwyczajne środki ostrożności. Jak informowały lokalne media, w piątek szkoły średnie w Ciechanowie mają pracować w trybie zdalnym. Podobne decyzje podejmowały także inne samorządy na Mazowszu, a przy wielu szkołach zapowiedziano zwiększoną obecność policji i straży miejskiej.

Śledczy podkreślają jednak, że należy zachować ostrożność wobec informacji pojawiających się w mediach społecznościowych. Zatrzymanie 17-latka może okazać się ważnym krokiem w wyjaśnieniu, kto odpowiada za rozprzestrzenianie wiadomości, które w ciągu zaledwie kilku godzin wywołały panikę wśród tysięcy rodziców i uczniów w całym regionie.

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