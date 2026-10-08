Samorządy reagują po tragedii pod Wyszkowem. Apel do rodziców: „Prosimy o pozostawienie dzieci w domu”

Nadzwyczajne środki ostrożności

W opublikowanym komunikacie Gmina Piaseczno poinformowała, że działania mają charakter prewencyjny i są związane z ostatnimi wydarzeniami, do których doszło na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego.

Samorząd podkreśla, że decyzja została podjęta w związku z niepokojącymi doniesieniami medialnymi oraz informacjami przekazanymi przez Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Władze zwróciły się do rodziców z prośbą, aby w piątek pozostawili dzieci w domach. Apel dotyczy zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych.

Szkoły pozostaną otwarte

Mimo apelu zajęcia w placówkach nie zostaną odwołane. Jak poinformowała gmina, w szkołach będą odbywały się zajęcia edukacyjne lub opiekuńczo-wychowawcze. O sposobie organizacji pracy zdecydują dyrektorzy poszczególnych placówek.

Urzędnicy zaznaczają jednocześnie, że najważniejsze jest, aby dzieci przebywały pod opieką dorosłych.

Jeśli rodzice lub opiekunowie nie będą mogli zapewnić opieki we własnym zakresie, będą mogli przyprowadzić dziecko do szkoły, gdzie zostanie mu zapewniona opieka.

Do szkół wejdą tylko uczniowie

W komunikacie zapowiedziano również zaostrzenie procedur bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół podstawowych zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli osób wchodzących na teren placówek.

Oznacza to, że do budynków szkolnych wpuszczani będą wyłącznie uczniowie. Dodatkowo w rejonie szkół mają pojawić się patrole policji oraz straży miejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych placówek rodzice mają otrzymać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Efekt tragedii pod Wyszkowem

Decyzja władz Piaseczna zapadła dzień po tragedii w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. W czwartek, 8 października, 15-letni były uczeń miejscowej szkoły zaatakował nożem pracownicę placówki. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła 37-letnia woźna, matka dwójki dzieci. Ranni zostali również dyrektor szkoły i nauczycielka.

W ostatnich godzinach w internecie zaczęły krążyć liczne niepotwierdzone informacje o możliwych kolejnych atakach na szkoły. Choć służby nie potwierdziły tych doniesień, wywołały one ogromny niepokój wśród rodziców i uczniów.

Gmina apeluje o spokój

Władze Piaseczna podkreślają, że pozostają w stałym kontakcie z policją, strażą miejską oraz dyrektorami szkół i przedszkoli. Zapewniają również, że będą reagować na każdy sygnał mogący mieć związek z bezpieczeństwem dzieci.

Jednocześnie samorząd apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych, oficjalnych źródeł informacji. W obliczu narastających plotek i spekulacji ma to pomóc ograniczyć niepotrzebną panikę, która po ostatnich wydarzeniach ogarnęła wielu rodziców na Mazowszu.

Nie tylko Piaseczno. Wyszków także zamyka szkoły i przedszkola

Podobne decyzje zapadły również w Gminie Wyszków, na terenie której doszło do czwartkowej tragedii w Leszczydole-Nowinach. Samorząd poinformował, że piątek, 9 października 2026 r., będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.

Jeszcze dalej idące środki bezpieczeństwa objęły najmłodsze dzieci. Władze przekazały, że publiczne przedszkola pozostaną tego dnia zamknięte.

Jednocześnie podkreślono, że szkoły nie będą całkowicie wyłączone z funkcjonowania. Dla uczniów, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, placówki zorganizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Decyzje podjęte zarówno w Piasecznie, jak i Wyszkowie pokazują skalę niepokoju, jaki po ostatnich wydarzeniach ogarnął samorządy, rodziców i dyrektorów szkół. Choć służby nie potwierdziły krążących w internecie informacji o planowanych kolejnych atakach, lokalne władze wolą zachować maksymalną ostrożność i wprowadzać rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników placówek oświatowych.

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