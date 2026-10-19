Nie zachował ostrożności na przejeździe, po chwili uderzył w niego pociąg. Na jaw wyszło coś jeszcze

Zderzenie na przejeździe bez rogatek

Jak podała TVP3 Szczecin, do kolizji doszło na przejeździe kolejowym bez rogatek, oznaczonym jedynie krzyżem św. Andrzeja. Miejsce zdarzenia znajduje się w pobliżu jednego z marketów przy drodze wojewódzkiej nr 165.

Na torach samochód osobowy zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Na miejsce skierowano służby ratunkowe i policję.

Kierowca był trzeźwy, ale miał zakaz prowadzenia

Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie odniósł obrażeń. Według informacji przekazanych przez służby, 45-letni kierowca samochodu przeżył zdarzenie. Badanie wykazało również, że był trzeźwy.

Podczas policyjnej kontroli wyszło jednak na jaw, że mężczyzna nie powinien prowadzić pojazdu.

– Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informacyjnych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – powiedziała TVP3 Szczecin mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Jak poinformowano, z udziałem zatrzymanego prowadzone będą dalsze czynności procesowe.

Pociąg ruszył po ponad godzinie

W wyniku zdarzenia ruch kolejowy został czasowo wstrzymany. Pociąg wznowił jazdę po ponadgodzinnym postoju i kontynuował podróż z opóźnieniem.

Utrudnień nie było natomiast na drodze wojewódzkiej nr 165, która przez cały czas pozostawała przejezdna.

Wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na torach

To kolejny przykład pokazujący, jak niebezpieczne mogą być sytuacje na przejazdach kolejowych. Mimo licznych kampanii informacyjnych, apeli służb oraz wzmożonych kontroli policji, wielu kierowców nadal lekceważy przepisy i podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W ostatnich latach w Polsce doszło do szeregu poważnych wypadków na przejazdach kolejowych. Szczególnie tragicznie zapisał się w pamięci niedawny tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem.

Tym bardziej niepokoją wyniki niedawnej akcji „Bezpieczny przejazd”, przeprowadzonej przez policjantów z Koszalina wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei. Mundurowi skontrolowali przejazdy kolejowe w Koszalinie i okolicach, ujawniając aż 36 wykroczeń. Wśród nich było 28 naruszeń na przejazdach niestrzeżonych i osiem na przejazdach wyposażonych w rogatki lub sygnalizację świetlną. W związku ze stwierdzonymi przewinieniami funkcjonariusze nałożyli 28 mandatów karnych. Policjanci podkreślają, że kierowcy wciąż ignorują czerwone światło, wjeżdżają na przejazdy bez możliwości ich opuszczenia lub podejmują ryzykowne próby przejazdu tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Służby przypominają, że kilka zaoszczędzonych sekund nigdy nie jest warte ludzkiego życia, a w starciu z rozpędzonym składem kolejowym kierowca samochodu ma znikome szanse na uniknięcie tragicznych konsekwencji.

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