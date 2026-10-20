Niebywałe, co teraz robi Iwona Guzowska! Tak była mistrzyni świata w boksie wygląda w wieku 52 lat

Iwona Guzowska - mistrzyni świata w boksie została malarką

Iwona Guzowska to niewątpliwie jedna z najciekawszych postaci w polskim sporcie. Mając zaledwie 19 lat, zdobyła tytuł mistrzyni świata w kick-boxingu w kategorii light contact. W tej dyscyplinie zdobyła potem jeszcze wiele tytułów. W pewnym momencie postanowiła przejść do boksu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Iwona Guzowska bowiem została mistrzynią świata dwóch federacji (WIBO i WIBF). Sport w życiu bokserki jest jednak tylko jednym z elementów ścieżki zawodowej. Pięściarka realizowała się też w polityce (przez osiem lat była posłanką z ramienia Platformy Obywatelskiej) i w biznesie (prowadziła wykłady i warsztaty o tematyce motywacyjno-inspirującej). To jednak nie wszystko! Mało kto wie, że Iwona Guzowska znakomicie radzi sobie w malarstwie. 52-letnia obecnie była sportsmenka pokazała właśnie swoją galerię malarstwa "Era Wodnika". Iwona Guzowska nie tylko prezentuje obrazy innych artystów, lecz także sama maluje! Aktualne i archiwalne zdjęcia byłej bokserki i posłanki pokazujemy w naszej galerii. Iwona Guzowska mocno się zmieniła, ale widać po fotografiach, że ciągle znajduje się w dobrej formie fizycznej.

Galeria: Iwona Guzowska kiedyś i dziś

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Iwona Guzowska miała trudne dzieciństwo i młodość. Adopcja, choroba alkoholowa ojca, narodziny dziecka i rozwód

Dawna mistrzyni świata w boksie wiele w życiu przeszła. Syna urodziła, mając zaledwie 18 lat. Jego ojcem i pierwszym mężem Iwony Guzowskiej jest jej pierwszy trener. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem. W 2014 roku roku pięściarka ponownie wyszła za mąż - za Jacka Wiśniewskiego, żołnierza Wojska Polskiego. Iwona Guzowska miała też trudne dzieciństwo. Biologiczni rodzice oddali ją tuż po tym, gdy Iwona Guzowska przyszła na świat. Przyszłą mistrzynię wychowywali rodzice adopcyjni.

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W związku z tym, że za moich czasów proces adopcyjny wyglądał tak, jak wyglądał, moi adopcyjni rodzice doskonale wiedzieli, kim są moi biologicznie rodzice i gdzie mieszkają. A mieszkali dwie dzielnice obok. Moja mama przez pół życia bała się więc, że jak spotkają mnie w tramwaju i zobaczą, jaka śliczna jestem, będą chcieli mnie z powrotem zabrać. Na szczęście, nigdy do takiej sytuacji nie doszło

- mówiła w rozmowie z portalem Plejada. Życie z rodzicami adopcyjnymi nie było usłane różani. Ojciec Iwony Guzowskiej bowiem zmagał się z choroba alkoholową.

Wiem, że gdyby miał magiczny przycisk, za pomocą którego mógłby się jej pozbyć, zrobiłby to. Ale nie miał. Wszedł w dorosłe życie z ogromnym deficytem miłości ze strony rodziców. Tkwiły w nim głębokie, nieuleczone rany. Nie umiał sobie z tym poradzić. Choroba alkoholowa towarzyszyła mu do samego końca. Była źródłem bólu i cierpienia nie tylko dla niego, ale też dla wszystkich bliskich mu ludzi

- wspominała Iwona Guzowska.

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