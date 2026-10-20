Mateusz Morawiecki napisał o Mai Chwalińskiej. Został potwornie zrugany! "Dla ciebie Pani Maja"

Maja Chwalińska wygrywa w Wuhan, reagują Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki
Maja Chwalińska pierwszy raz w swojej karierze wygrała turniej rangi WTA 1000 i momentalnie stała się bohaterką całej Polski. Gratulacje dla tenisistki z Dąbrowy Górniczej popłynęły z różnych stron, także politycznych. Specjalne wpisy w mediach społecznościowych zamieścili m.in. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki.
Wielkie brawa, Maja! Kolejny piękny rozdział w historii polskiego tenisa. Gratulacje!
- napisał prezydent RP.
Maja Chwalińska! Ogromne gratulacje i trzymam kciuki, żeby ten pierwszy zwycięski turniej był pierwszym z bardzo, bardzo wielu w przyszłości!
- takie słowa z kolei zamieścił na swoim profilu na platformie X prezydent Warszawy.
Niestety wpisy polityków - mimo że nie były w żaden sposób kontrowersyjne - wywołały awantury. Ludzie "rzucili się" w komentarzach i na prezydenta RP, i na prezydenta Warszawy. Oberwał też były premier, który zdecydował się zamieścić tylko siedem słów odnośnie wiktorii Mai Chwalińskiej. One także nie powinny wywołać niezdrowych emocji. A jednak Mateusz Morawiecki został potwornie zrugany.
Galeria: Maja Chwalińska w prywatnej i sportowej odsłonie
Mateusz Morawiecki zaatakowany po wpisie o Mai Chwalińskiej. "Dla ciebie Pani Maja"
Były szef rządu, który obecnie jest prezesem stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał tylko: "Cała Polska ma dziś jedno imię: MAJA!" i dodał ikonki pucharu i piłeczki tenisowej. Mateusz Morawiecki pewnie nie spodziewał się tego, że jego słowa wywołają kolejną awanturę. Wielu internautów zamiast cieszyć się z triumfu Mai Chwalińskiej, skupiło się na ataku na byłego premiera.
Dla ciebie Pani Maja. Nie potrzebuje miski ryżu; Wkurza mnie zawsze jedno - podszywanie się pod sukcesy innych. Proszę chwalić się swoją pracą!!!; Są chyba ważniejsze sprawy w Polsce niż to, ale po panu nie możemy się spodziewać innego zachowania
- pisali użytkownicy portalu X. Na szczęście znaleźli się też tacy, którzy nie dali się wciągnąć w polityczna zadymę i po prostu docenili wielki sukces polskiej tenisistki, którym było wygranie turnieju WTA 1000 w Wuhan.