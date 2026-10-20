Mateusz Morawiecki napisał o Mai Chwalińskiej. Został potwornie zrugany! "Dla ciebie Pani Maja"

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-20 10:19

Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 1000 w Wuhan i awansowała na 11. miejsce w rankingu WTA. Po finałowym zwycięstwie z Sonay Kartal posypały się gratulacje m.in. od polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego. Oryginalny wpis zamieścił także Mateusz Morawiecki. Były premier jednak został mocno zrugany przez część internautów. Padło wiele mocnych słów.

Tenisistka Maja Chwalińska i Mateusz Morawiecki. O kontrowersyjnym wpisie polityka przeczytasz na SE.
Autor: SE

Maja Chwalińska wygrywa w Wuhan, reagują Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki

Maja Chwalińska pierwszy raz w swojej karierze wygrała turniej rangi WTA 1000 i momentalnie stała się bohaterką całej Polski. Gratulacje dla tenisistki z Dąbrowy Górniczej popłynęły z różnych stron, także politycznych. Specjalne wpisy w mediach społecznościowych zamieścili m.in. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki.

Wielkie brawa, Maja! Kolejny piękny rozdział w historii polskiego tenisa. Gratulacje!

- napisał prezydent RP. 

Maja Chwalińska! Ogromne gratulacje i trzymam kciuki, żeby ten pierwszy zwycięski turniej był pierwszym z bardzo, bardzo wielu w przyszłości!

- takie słowa z kolei zamieścił na swoim profilu na platformie X prezydent Warszawy. 

Niestety wpisy polityków - mimo że nie były w żaden sposób kontrowersyjne - wywołały awantury. Ludzie "rzucili się" w komentarzach i na prezydenta RP, i na prezydenta Warszawy. Oberwał też były premier, który zdecydował się zamieścić tylko siedem słów odnośnie wiktorii Mai Chwalińskiej. One także nie powinny wywołać niezdrowych emocji. A jednak Mateusz Morawiecki został potwornie zrugany. 

Galeria: Maja Chwalińska w prywatnej i sportowej odsłonie

Maja Chwalińska
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Mateusz Morawiecki zaatakowany po wpisie o Mai Chwalińskiej. "Dla ciebie Pani Maja"

Były szef rządu, który obecnie jest prezesem stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał tylko: "Cała Polska ma dziś jedno imię: MAJA!" i dodał ikonki pucharu i piłeczki tenisowej. Mateusz Morawiecki pewnie nie spodziewał się tego, że jego słowa wywołają kolejną awanturę. Wielu internautów zamiast cieszyć się z triumfu Mai Chwalińskiej, skupiło się na ataku na byłego premiera. 

Dla ciebie Pani Maja. Nie potrzebuje miski ryżu; Wkurza mnie zawsze jedno - podszywanie się pod sukcesy innych. Proszę chwalić się swoją pracą!!!; Są chyba ważniejsze sprawy w Polsce niż to, ale po panu nie możemy się spodziewać innego zachowania

- pisali użytkownicy portalu X. Na szczęście znaleźli się też tacy, którzy nie dali się wciągnąć w polityczna zadymę i po prostu docenili wielki sukces polskiej tenisistki, którym było wygranie turnieju WTA 1000 w Wuhan. 

SOŚNIERZ: BLIŻEJ NAM DO MORAWIECKIEGO NIŻ KACZYŃSKIEGO!
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