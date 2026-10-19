Gwiazda skoków narciarskich wzięła ślub. Dzieli ich 16 lat

25-letnia Lisa Eder, reprezentantka Austrii w skokach narciarskich, poślubiła 41-letniego Manuela Fettnera, który zakończył już sportową karierę. W ceremonii uczestniczyli bliscy oraz osoby związane ze środowiskiem skoków. Wśród gości znaleźli się między innymi Stefan Kraft i Daniel Tschofenig.

Nowożeńcy zadbali o to, aby podczas uroczystości nie zabrakło nawiązań do dyscypliny, która ich połączyła. Przyjaciele i znajomi utworzyli szpaler, trzymając narty, przez który przeszła para młoda. Zdjęcia ze ślubu i sesji fotograficznej w alpejskiej scenerii zakochani udostępnili w mediach społecznościowych.

Ich relacja wzbudzała zainteresowanie

O związku Eder i Fettnera zrobiło się głośniej pod koniec 2022 roku. W kolejnych miesiącach para coraz bardziej otwarcie pokazywała się razem, a wiosną 2023 roku opublikowała zdjęcia ze wspólnego wyjazdu do Tajlandii.

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Ich relacja przyciągała uwagę również ze względu na różnicę wieku. Mimo zainteresowania mediów sportowcy kontynuowali wspólne życie, a teraz zdecydowali się przypieczętować swój związek małżeństwem.

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Fettner zakończył karierę, Eder szykuje się do powrotu

Manuel Fettner przez wiele lat należał do czołowych austriackich skoczków. Wśród jego największych osiągnięć znajdują się indywidualny srebrny medal olimpijski oraz złoto wywalczone w konkursie drużynowym podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Po zakończeniu sezonu 2025/2026 zdecydował się zakończyć karierę zawodniczą.

Lisa Eder przygotowuje się natomiast do powrotu do rywalizacji w Pucharze Świata. Austriaczka ma ponownie pojawić się na skoczniach, tym razem już pod nazwiskiem męża. W kolejnych zawodach będzie więc występować jako Lisa Fettner.

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