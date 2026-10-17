Iwona Guzowska zachwycała w ringu i programie "Bar". Czym dzisiaj zajmuje się mistrzyni świata?

Udział Iwony Guzowskiej w programie "Bar"

Przez długi czas kibice kojarzyli Iwonę Guzowską niemal wyłącznie z brutalnymi zmaganiami na ringu. Zawodniczka trwale zapisała się w historii krajowego sportu, ponieważ jako pierwsza Polka rozpoczęła profesjonalną karierę bokserską. Wcześniej święciła ogromne triumfy w kick-boxingu, gdzie wielokrotnie sięgała po tytuły mistrzyni świata oraz Europy.

Utytułowana sportsmenka w pewnym momencie postanowiła jednak zaprezentować publiczności nieco inną twarz i przyjęła zaproszenie do programu "Bar". Ten niezwykle popularny na początku dwutysięcznych lat format telewizyjny pozwolił widzom poznać ją w codziennych, pozasportowych sytuacjach. Obecność w słynnym reality show stanowiła kolejny istotny krok w budowaniu jej medialnej rozpoznawalności. Choć zawodniczka mogła pochwalić się w tamtym czasie niezwykle imponującym dorobkiem medalowym, wcale nie zamierzała spoczywać na laurach i wkrótce podjęła decyzje o rozpoczęciu zupełnie nowych życiowych projektów.

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Polityczna kariera Iwony Guzowskiej w Sejmie

Po ostatecznym zawieszeniu sportowych rękawic na kołku była mistrzyni świata postanowiła sprawdzić się w działalności publicznej. Z powodzeniem wystartowała w wyborach parlamentarnych i zasiadała w ławach poselskich z ramienia Platformy Obywatelskiej przez dwie kolejne kadencje w latach 2007-2015.

Kiedy jej praca w parlamencie dobiegła końca, zdecydowała się na następny poważny zwrot w karierze zawodowej. Odrzuciła możliwość powrotu do regularnych treningów sztuk walki i nie chciała dalej angażować się w wielką politykę. Świadomie zrezygnowała z dotychczasowych zajęć na rzecz budowania własnego biznesu, w którym postanowiła wykorzystać bogate doświadczenie zdobyte podczas lat rywalizacji sportowej. Obecnie jej głównym obszarem działalności są profesjonalne szkolenia, prowadzenie warsztatów oraz wygłaszanie przemówień motywacyjnych.

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Jak dzisiaj wygląda i co robi Iwona Guzowska

Od momentu największych triumfów na ringu minęły już dekady, jednak znana pięściarka wciąż nie zwalnia tempa i pozostaje niezwykle aktywna na rynku pracy. Często pojawia się w przestrzeni publicznej, chętnie udziela wywiadów i bierze udział w wydarzeniach skupionych wokół szeroko pojętego rozwoju osobistego. Była posłanka regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami oraz relacjonuje codzienne obowiązki za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych. W 2024 roku zdecydowała się na powrót do telewizji jako uczestniczka formatu "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory".

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