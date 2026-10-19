Wlej 1 pełną szklankę do miseczki i postaw ją na górze w zmywarce. Po myciu wnętrze urządzenia będzie nieskazitelne czyste, a pleśń z uszczelek zniknie. Czyszczenie zmywarki z pleśni

Twoja zmywarka potrzebuje regularnego czyszczenia, by uniknąć pleśni, nieprzyjemnych zapachów i niedomytych naczyń, które gromadzą się w zakamarkach.

Odkryj sprawdzony, domowy i ekologiczny sposób na gruntowne odświeżenie urządzenia, wykorzystując ocet – potężny środek dezynfekujący i odkamieniający.

Wystarczy szklanka i odpowiedni program, by skutecznie pozbyć się zabrudzeń i przywrócić świeżość wnętrzu zmywarki.

Sprawdź, jak krok po kroku wyczyścić również filtry i ramiona, aby Twoje naczynia zawsze lśniły czystością i uniknąć kosztownych napraw!

Domowy sposób na czyszczenie zmywarki z pleśni i brzydkiego zapachu

Czyszczenie zmywarki to czynność, którą powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. To ważne ze względu na fakt, że gromadzą się w niej resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Jak zatem skutecznie wyczyścić zmywarkę, gdy pojawiła się w niej pleśń i brzydko pachnie? Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada, to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj domowy sposób na czyszczenie zmywarki z wykorzystaniem octu.

Wlej 1 pełną szklankę do miseczki i postaw ją na górze w zmywarce, a usunie pleśń z uszczelek

Czyszczenie zmywarki można śmiało wykonać domowymi sposobami. Jednym z najskuteczniejszych i do tego ekologicznych środków czyszczących jest ocet. Ocet, dzięki zawartości kwasu octowego, posiada silne właściwości czyszczące, odkamieniające i dezynfekujące. Skutecznie usuwa tłuszcz, resztki jedzenia, kamień i pleśń, które gromadzą się w zmywarce. Ponadto, ocet neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeży, naturalny aromat. Zaleca się stosowanie octu do czyszczenia zmywarki co najmniej raz w miesiącu. Wlej szklankę octu do niedużej miseczki i postaw ją na górnej półce swojego urządzenia. Następnie uruchom program mycia o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.

Jak wyczyścić zmywarkę i jej filtry?

Podczas czyszczenia zmywarki nie zapomnij też o dokładnym wymyciu poszczególnych jej elementów. Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie