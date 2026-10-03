Przekrój i sypnij 6 łyżek na dno brudnej zmywarki. Po jednym cyklu wyssie z niej nieczystości i brzydki zapach. Czyszczenie zmywarki

Nieprzyjemny zapach i niedomyte naczynia ze zmywarki to znak, że pilnie potrzebuje ona gruntownego czyszczenia, by uniknąć pleśni i brudu.

Zamiast drogich środków, odkryj prosty i ekologiczny sposób, który skutecznie odświeży urządzenie.

Poznaj ten sprawdzony trik, który po jednym cyklu przywróci blask Twojej zmywarce, eliminując brzydkie zapachy i zapewniając idealną czystość!

Czyszczenie zmywarki. Czym usunąć brzydki zapach z jej wnętrza?

Czyszczenie zmywarki to czynność, którą powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. To ważne ze względu na fakt, że gromadzą się w niej resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Jak zatem skutecznie wyczyścić zmywarkę, gdy brzydko pachnie? Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada, to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj domowy sposób na czyszczenie zmywarki sodą oczyszczoną i sokiem z cytryny.

Przekrój i sypnij 6 łyżek na dno brudnej zmywarki. Brzydki zapach zniknie

Ten domowy sposób na czyszczenie zmywarki już po jednym cyklu usunie z niej brud oraz brzydki zapach. Najpierw przekrój cytrynę na pół i umieść ją na szufladach, rozsyp na dnie urządzenia opakowanie sody oczyszczonej i uruchom program o temperaturze 70 stopni Celsjusza. Brzydki zapach zniknie, a pleśń spłynie do rur. Cytryna zadziała jak odświeżacz do zmywarki, rozprawi się z osadem kamiennym, zaś soda oczyszczona pomoże usunąć zabrudzenia, nawet te tłuste, ale także neutralizuje brzydkie zapachy, które są częstą przypadłością zmywarek.

Jak wyczyścić zmywarkę, aby z niej nie śmierdziało?

Jeśli czyszczenie zmywarki ma być skuteczne, nie można pominąć wymycia jej elementów. Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń. Kiedy wykonasz te wszystkie czynności, wsyp do zmywarki sodę oczyszczoną i postępuj zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.

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