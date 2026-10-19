W październiku włóż to do doniczki zamiokulkasem i patrz, jak liście niemalże same stają na baczność. Domowa odżywka do zamiokulkasa, która pobudzi nawet marniejący kwiat

Nawet "pancerny" zamiokulkas może marnieć jesienią, a jego liście żółknąć z powodu nagłych spadków temperatury i wilgotności.

Kluczowe jest zapewnienie temu afrykańskiemu sukulentowi stabilnych warunków, zwłaszcza gdy temperatura spada poniżej 15°C.

Nie pozwól mu chorować! Poznaj prosty, domowy sposób z buraków, który w październiku wzmocni roślinę i przywróci jej pełen blask przed zimą.

Dlaczego zamiokulkas jesienią marnieje, a jego liście robią się żółte?

Zamiokulkas to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Zachwyca swoimi długimi pędami z zielnymi, soczystymi liśćmi. Przez cały rok prezentuje się okazale, a nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Zamiokulkas nazywany jest pancerną rośliną. Dobrze znosi dłuższe okresy bez podlewania i przetrwa nawet dwutygodniowy urlop. Najlepiej rośnie na stanowisku z rozproszonym światłem bez bezpośrednich promieni słonecznych. Zamiokulkas poradzi sobie także w cieniu, ale wtedy pędy będą się wyciągać, a liście blednąć. Kwiat ten należy podlewać tylko wtedy, gdy podłoże jest całkowicie suche i zawsze usuwać nadmiar wody z podstawki. Zbyt intensywne i częste podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni.

Zdarza się, że jesienią zamiokulkas z niewiadomych przyczyn zaczyna marnieć. Roślina ta w naturze jest afrykańskim sukulentem i zmiany pogodowe na jesień mogą być dla niej trudne. Niższe temperatury oraz wilgoć bezpośrednio wpływają na jego jej kondycję. Staraj się utrzymać warunki na podobnym poziomie. Największym zagrożeniem dla zamiokulkasa jest gwałtowny spadek temperatury poniżej 15 st. Celsjusza. Jesienią unikaj stawiania doniczki obok okien i w miejscach, gdzie panują przeciągi.

Jesienna odżywka, która pobudzi zamiokulkasa. Podlewaj tym kwiat w październiku, a liście znów staną na baczność

Kwiaty doniczkowe podobnie jak rośliny w ogrodzie jesienią przechodzą w okres spoczynku. W tym czasie ogranicza się podlewanie oraz nawożenie aby rośliny mogły w pełni wykorzystać energię do procesów regeneracji. Jeżeli Twój zamiokulkas marnieje i żółknie to październik jest ostatnim terminem na zastosowanie wzmacniających nawozów przed zimą. W tym okresie zaleca się stosowanie domowych odżywek, które mają niskie ryzyko przenawożenia.

W przypadku zamiokulkasa profesjonalni hodowcy polecają domową odżywkę na bazie buraków. Działają one stymulująco, wzmacniają układ korzeniowy, a także poprawiają ogólną kondycję rośliny. Dzięki zawartości potasu oraz fosforu nawóz z buraków sprawia, że zamiokulkas lepiej rośnie i staje się bardziej odporny na działanie warunków zewnętrznych, co jest bardzo istotne jesienią i zimą.

Przygotowanie nawozu z buraków jest banalnie proste. Wystarczy, że 2 buraki obierzesz ze skórki, pokroisz w kostkę, a następnie dodaj 1 litr przegotowanej wody. Całość należy dokładnie zblendować i przecedzić przez sito. Tak przygotowaną odżywką podlewaj zamiokulkas raz na wa tygodnie do końca października. Kwiat momentalnie się podniesie i w lepszej kondycji rozpocznie okres regeneracji.

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