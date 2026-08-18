Zapodaj 1 łyżkę do pokładającego się zamiokulkasa. Liście znów staną na baczność i zaczną wspinać się do góry. Odżywka do zamiokulkasa

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-18 9:45

Nawet najbardziej odporny kwiat doniczkowy, jakim jest zamiokulkas, czasem zaczyna się pokładać i marnieć. Najczęstszym objawem świadczącym o tym z zamiokulkasem dzieje się coś złego są pożółkłe i opadające liście. W takiej sytuacji warto wprowadzić ratunkowe działania. Czasem wystarczy niewielka zmiana, aby zamiokulkas znów się podniósł i zaczął wspinać się do góry. Podlewaj tym zamiokulkasa, a zacznie rosnąć o wiele szybciej.

Zielone, lśniące liście zamiokulkasa pokryte kroplami wody. O domowej odżywce ze skrobi przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock
  • Nawet najbardziej odporny zamiokulkas może nagle zacząć marnieć, a jego liście żółkną i opadają, sygnalizując, że roślina pilnie potrzebuje Twojej pomocy.
  • Najczęstsze przyczyny to nadmierne podlewanie, prowadzące do gnicia korzeni, lub zbyt intensywne nasłonecznienie, które osłabia całą roślinę.
  • Odkryj sprawdzony, domowy sposób na ratunek: wystarczy jedna łyżka tego składnika, by Twój zamiokulkas odzyskał blask i zaczął bujnie rosnąć!

Dlaczego liście zamiokulkasa żółkną i zaczynają się pokładać?

Zamiokulkas to jeden z najbardziej odpornych kwiatów doniczkowych. Dobrze znosi susze i przestoje w podlewaniu. Z powodzeniem możesz wyjechać na urlop, a zamiokulkas przetrwa bez żadnego uszczerbku. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i niskie wymagania pielęgnacyjne nie sprawiają jednak, że zamiokulkasowi nic nie straszne. Są sytuacje, w których nawet zamiokulkas zacznie marnieć. Problemy zamiokulkasa najczęściej widoczne są na jego liściach. Robią się one żółte i zaczynają opadać. 

Najczęstszą przyczyną marnienia zamiokulkasa jest zbyt duża ilość wody. To właśnie nadmierne podlewanie jest dla zamiokulkasa najbardziej groźne. Powoduje one gnicie korzeni i niszczenia rośliny od dołu. Zaburzenie podstawy zamiokulkasa sprawia, że liście zaczynają opadać, a łodygi się łamią. Podobnie kwiat będzie zachowywał się w warunkach nadmiernego nasłonecznienia. Zamiokulkas najlepiej rośnie na stanowisku z rozproszonym światłem, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych. Zbyt intensywne słońce sprawia, że łodygi zaczynają się pokładać, a liście żółkną. W sytuacji, gdy zamiokulkas zaczyna marnieć można uratować go domowymi sposobami. Naturalne nawozy wzmocnią roślinę, a także wzbogacą podłoże.

Zapodaj 1 łyżkę i podlewaj zamiokulkasa. Kwiat przestanie marnieć i odbije się do wzrostu

Zanim zaczniesz podlewać i nawozić zamiokulkasa musisz usunąć przyczynę problemów. Jeżeli kwiat marnieje w wyniku przelania należy przede wszystkim zadbać o korzenie. Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki i usuń jak najwięcej mokrej ziemi z bryły korzeniowej. Obejrzyj korzenie i jeśli są miękkie, brązowe lub wyglądają na zgniłe, ostrożnie odetnij wszystkie uszkodzone części czystym, ostrym narzędziem. Pozostaw roślinę na kilka godzin (lub nawet dzień) w przewiewnym miejscu, aby rany na korzeniach przeschły, co zapobiegnie dalszemu rozwojowi grzybów. Następnie przesadź zamiokulkasa do świeżej, dobrze przepuszczalnej ziemi przeznaczonej dla sukulentów lub roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu, do doniczki z otworami drenażowymi. W przypadku, gdy zamiokulkas marnieje w wyniku zbyt dużego nasłonecznienia przestaw go w nieco bardziej zacienione stanowisko i rozpocznij nawożenie. 

Świetnym sposobem na szybkie odżywienie zamiokulkasa jest skrobia ziemniaczana. Działa ona niczym natychmiastowy ratunek i naturalny stymulator wzrostu. Wystarczy, że weźmiesz 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i rozpuścisz ją w 1 litrze wody. Tak przygotowaną mieszankę podlewaj zamiokulkasa raz w miesiącu. Skrobia ziemniaczana rewelacyjnie stymuluje pędu oraz wzmacnia korzenie. Dodatkowo poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój mikroorganizmów w podłożu. Regularne odżywianie zamiokulkasa odżywką ze skrobi ziemniaczanej sprawi, że zamiokulkas się podniesie i zacznie wypuszczać nowe liście. 

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