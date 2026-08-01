1 łyżeczka orientalnej przyprawy i odżyw zamiokulkasa. Liście znów zrobią się zielone i mięsiste. Domowa odżywka do zamiokulkasa, która odżywi kwiat u każdego

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-01 5:19

Zamiokulkas to jeden z tych kwiatów doniczkowych, który przetrwa praktycznie wszystko. Bardzo dobrze znosi susze i przejściowe braki w podlewaniu. Nie wymaga także specjalistycznej pielęgnacji i można powiedzieć, że rośnie praktycznie sam. Nie znaczy to jednak, że nie warto go zewnętrznie odżywiać. Ta domowa odżywka do zamiokulkasa robi się błyskawicznie i sprawia, że roślina odzyskuje wigor, a jej liście robią się zielone i mięsiste.

Zamiokulkas podlewanie
Autor: Alina Storozhenko/ Getty Images Jak podlewać zamiokulkasa, żeby dobrze rósł?
  • Zamiokulkas to roślina idealna dla początkujących, która toleruje suszę, ale jest wrażliwa na nadmiar wody.
  • Prawidłowe letnie podlewanie i specjalne odżywienie są kluczowe, aby zamiokulkas bujnie rósł i wypuszczał nowe liście.
  • Poznaj orientalny sekret: przyprawa, która nie tylko wzmocni Twoją roślinę, ale także zapobiegnie gniciu korzeni i pobudzi ją do intensywnego wzrostu!

Jak odżywić zamiokulkasa domowymi sposobami?

To jedna z tych roślin doniczkowych, która rewelacyjnie sprawdzi się u osób początkujących i tych, którzy "uśmiercają" wszystkie inne kwiaty. Zamiokulkas naturalnie pochodzi z Afryki, co sprawia, że jest to roślina odporna na braki w podlewaniu. Eksperci wskazują, że nawet dwutygodniowy urlop, bez podlewania nie zniszczy zamiokulkasa. Dla tej rośliny o wiele bardziej niebezpieczny może okazać się nadmiar wody. Zbyt duża wilgotność prowadzi do pojawienia się pleśni, grzybów oraz gnicia korzeni. Zamiokulkas najlepiej rośnie na jasnym stanowisku, z rozproszonym światłem słonecznym.  

Odporność zamiokulkasa na suszę nie sprawia jednak, że jest to roślina, o której podlewaniu możemy całkowicie zapomnieć. Latem zaleca się podlewanie zamiokulkasa raz na 10-14 dni. Długie przerwy w dostarczaniu wody sprawiają, że kwiaty kumuluje energię i skupia się na przetrwaniu. W efekcie wstrzymywany jest intensywny wzrost oraz wypuszczanie nowych liści. Latem lub po dłuższej przerwie w podlewaniu warto dodatkowo odżywić zamiokulkasa. Dzięki temu roślina otrzyma składniki odżywcze, które szybko ją zregenerują oraz wzmocnią. 

Orientalna przyprawa na ratunek zamiokulkasowi. Odżywka, po której zacznie wypuszczać nowe liście

Zamiokulkas w naturze rośnie w piaszczystym lub kamienistym podłożu. Często bogate jest ono w azot, fosfor oraz potas, które stanowią podstawę prawidłowego rozwoju wielu roślin. W warunkach doniczkowych dostęp do składników odżywczych jest mniejszy i dlatego warto raz na jakiś czas podawać je zewnętrznie. Jednym z najczęściej polecanych sposobów nawożenia zamiokulkasa jest kurkuma. Ta orientalna przyprawa posiada związki o działaniu przeciwgrzybicznym, dzięki czemu pozytywnie wpływa na odporność i kondycję roślin. Używanie jej w formie odżywki do kwiatów zapobiega gniciu korzeni, a także wspiera regenerację tkanek. Sprawia to, że zamiokulkas lepiej się rozwija i wytwarza nowe liści. Przygotowanie nawozu na bazie kurkumy jest banalnie proste i szybkie. Wystarczy, że wsypiesz 1 łyżeczkę kurkumy do 1 litra wody i dokładnie wymieszasz. Tak przygotowaną odżywką podlewaj zamiokulkasa raz w miesiącu. 

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ZAMIOKULKAS
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odżywka do kwiatów
ROŚLINY DONICZKOWE