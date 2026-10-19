Eryk Kulm przeszedł wielką metamorfozę. Kiedyś chłopak z seriali, a dziś gwiazda kina

Eryk Kulm kiedyś i dziś. Aktor na przestrzeni lat zmienił swój wizerunek

Pamiętacie jeszcze niepozornego chłopaka, który pojawiał się w epizodycznych rolach w popularnych serialach? Dziś Eryk Kulm to jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce, a jego nazwisko jest gwarancją kinowego hitu. Przez lata na naszych oczach przeszedł zdumiewającą przemianę.

Z młodego aktora o twarzy nastolatka wyrósł na charyzmatycznego mężczyznę, którego styl i pewność siebie przyciągają spojrzenia. Jak wyglądała jego droga na szczyt i jak zmieniał się wizerunek artysty? Ta podróż w czasie może was zaskoczyć.

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Tak zaczynał Eryk Kulm. Pamiętacie jego pierwsze kroki w show-biznesie?

Wszystko zaczęło się w 2004 roku od niewielkiej roli ucznia w głośnym filmie "Pręgi". Niewielu wtedy przypuszczało, że ten chłopak wkrótce podbije polskie kino. Przez kolejne lata cierpliwie budował swój warsztat, pojawiając się w takich produkcjach jak "Na Wspólnej", "Barwy szczęścia" czy "Ojciec Mateusz".

To były czasy, kiedy Eryk Kulm wcielał się w role kolegów głównych bohaterów czy postaci drugoplanowych. Już wtedy jednak dało się zauważyć jego talent, który czekał na odpowiedni moment, by eksplodować.

Ta rola Eryka Kulma zmieniła wszystko. Jeden film wystarczył, by trafił na szczyt

Prawdziwy przełom nadszedł w 2022 roku. To właśnie wtedy na ekrany kin wszedł film "Filip", w którym zagrał tytułową, niezwykle wymagającą rolę. Kreacja ta okazała się strzałem w dziesiątkę i katapultowała go do aktorskiej pierwszej ligi.

Posypały się najbardziej prestiżowe nagrody – Orzeł za najlepszą główną rolę męską oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego. Z dnia na dzień Eryk Kulm stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży, a krytycy i widzowie byli zgodni: narodziła się nowa gwiazda.

Wielkie wyzwania i brawurowe role Eryka Kulma. Nie bał się ryzyka

Po oszałamiającym sukcesie "Filipa" aktor nie spoczął na laurach. Wręcz przeciwnie, zaczął wybierać jeszcze odważniejsze i bardziej zróżnicowane projekty. Widzowie pokochali go w komedii "Teściowie 2", a także w hitowych serialach "Kiedy ślub?" oraz "Klara".

Prawdziwym sprawdzianem jego talentu była jednak rola Fryderyka Chopina w filmie "Chopin, Chopin!" z 2025 roku. Ta kreacja przyniosła mu kolejną nominację do Orłów i ugruntowała jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia.

Artystyczne korzenie Eryka Kulma. Talent odziedziczył po niezwykłych przodkach

Czy talent można odziedziczyć? Historia rodziny Eryka Kulma zdaje się to potwierdzać. Jego ojcem był legendarny muzyk jazzowy, Eryk Kulm, a dziadkiem oficer rozrywkowy, który przez ponad 30 lat służył na słynnym transatlantyku MS Batory.

Dorastanie w domu pełnym sztuki i pasji bez wątpienia ukształtowało jego artystyczną wrażliwość. Aktor rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale to właśnie te korzenie są fundamentem jego niezwykłej kariery.

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Ile lat ma dziś Eryk Kulm? Zobaczcie, jak wygląda w 2026 roku

Eryk Kulm urodził się 19 października 1990 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 36. urodziny. To wiek, w którym łączy dojrzałość z artystyczną energią, co widać w jego kolejnych rolach.

Jak bardzo zmienił się od czasów swojego debiutu? Jak dziś prezentuje się jeden z najciekawszych polskich aktorów? Zapraszamy do naszej galerii, która jest niezwykłą podróżą przez lata jego kariery.