Tak zmieniła się Katarzyna Cichopek. Jej przemiana zaskakuje

Katarzyna Cichopek to jedna z tych gwiazd, które dorastały na naszych oczach. Pamiętacie jeszcze nieśmiałą nastolatkę, która stawiała pierwsze kroki w show-biznesie? Dziś to pewna siebie kobieta, ikona stylu i jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce.

Przez blisko trzy dekady jej wizerunek ewoluował w spektakularny sposób. Zmieniały się fryzury, stylizacje i role, w jakich ją oglądaliśmy. Ta podróż w czasie to gotowy materiał na opowieść o tym, jak z serialowej gwiazdy stać się prawdziwą osobowością medialną, której markę osobistą wyceniono na setki milionów złotych.

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pokazała miejsce na planie, gdzie wstęp mają tylko wybrani

Tak zaczynała Katarzyna Cichopek. Bez tej roli nie byłoby sukcesu

Choć wielu kojarzy ją głównie z jednego serialu, jej przygoda z aktorstwem zaczęła się znacznie wcześniej. Jako dwunastolatka szlifowała talent w kółku teatralnym Haliny i Jana Machulskich. Na ekranie zadebiutowała w 1997 roku w serialu "Boża podszewka".

Prawdziwy przełom nadszedł jednak trzy lata później. W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "M jak miłość", wcielając się w rolę Kingi Zduńskiej. To właśnie ta postać przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. Widzowie pokochali ją od pierwszych odcinków, a ona na lata stała się ulubienicą publiczności.

Jeden program odmienił losy Katarzyny Cichopek. To był strzał w dziesiątkę

Gdy wydawało się, że na zawsze pozostanie Kingą z "M jak miłość", los przygotował dla niej zupełnie nowy scenariusz. W 2005 roku przyjęła zaproszenie do drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". To był moment, który zmienił absolutnie wszystko.

W parze z Marcinem Hakielem nie tylko wygrała Kryształową Kulę, ale także podbiła serca milionów Polaków. Jej popularność wystrzeliła, co potwierdził tytuł "Viva! Najpiękniejsi 2005". Ten sukces przekuła w prawdziwe biznesowe imperium, otwierając szkoły tańca i wydając kursy na płytach DVD. Nagle okazało się, że Katarzyna Cichopek to nie tylko aktorka, ale wszechstronna gwiazda i sprawna bizneswoman.

Wzloty i upadki Katarzyny Cichopek. Nie zawsze było kolorowo

Kariera Katarzyny Cichopek to sinusoida sukcesów i zawodowych wyzwań. Po "Tańcu z gwiazdami" jej telefon nie przestawał dzwonić. Została jedną z głównych twarzy Polsatu, gdzie prowadziła takie hity jak "Jak oni śpiewają" czy festiwale "TOPtrendy". Była rozchwytywana, a jej wizerunek według magazynu "Forbes" był wyceniany na setki tysięcy złotych.

Nie wszystko jednak układało się idealnie. Mało kto pamięta, że straciła rolę w filmie "Kochaj i tańcz" na rzecz Izabelli Miko. Mimo to nie poddawała się, konsekwentnie budując swoją pozycję. Po latach współpracy z Polsatem, w 2020 roku przeszła do TVP, gdzie razem z Maciejem Kurzajewskim prowadziła "Pytanie na śniadanie", aż do nagłego zwolnienia na początku 2024 roku.

Jesienią 2024 roku wróciła do Polsatu, by poprowadzić program poranny "Halo tu Polsat" oraz reality show "Moja mama i twój tata". Jednak i ta współpraca zakończyła się, o czym poinformowała w lipcu 2026 roku, otwierając kolejny, tajemniczy rozdział w swojej karierze.

Życie prywatne Katarzyny Cichopek. Te związki śledziła cała Polska

Życie uczuciowe Katarzyny Cichopek od zawsze budziło ogromne emocje. Jej związek z Marcinem Hakielem, poznanym na parkiecie "Tańca z gwiazdami", był niczym bajka. Para pobrała się w 2008 roku w Zakopanem i doczekała się dwójki dzieci: syna Adama i córki Heleny.

Wiadomość o ich rozstaniu w marcu 2022 roku, po 17 latach związku, była szokiem dla całej Polski. Niedługo później aktorka oficjalnie potwierdziła związek z partnerem z "Pytania na śniadanie", Maciejem Kurzajewskim.

Ich miłość rozkwitła na oczach widzów, a para sfinalizowała swój związek, biorąc ślub w październiku 2025 roku. Dziś tworzą jeden z najgorętszych duetów w polskim show-biznesie.

QUIZ M jak miłość. Jak dobrze znasz losy Mostowiaków? Nawet Katarzyna Cichopek poległa na tych pytaniach! Pytanie 1 z 10 Jak ma imię dziecko Marcina? Staś Szymek Borysek Następne pytanie

Ile lat ma Katarzyna Cichopek? Zobacz, jak wyglądała kiedyś i dziś

Katarzyna Cichopek urodziła się 7 października 1982 roku, co oznacza, że w 2026 roku kończy 44 lata. Patrząc na jej zdjęcia sprzed lat, trudno uwierzyć, jak długą drogę przeszła.

Od skromnej dziewczyny z popularnego serialu po dojrzałą, świadomą swojej wartości gwiazdę telewizji. Każdy etap jej życia to inna fryzura, inny styl i inna energia. Zobaczcie jej niesamowitą metamorfozę w naszej galerii zdjęć.