Beata Tadla i Michał Cebula coraz bardziej na świeczniku

Beata Tadla stawała na ślubnym kobiercu trzy razy - można by więc rzec, że do trzech razy sztuka. Michała Cebulę poznała w 2020 roku, w trakcie pandemii, poprzez swatkę z biura matrymonialnego. Zaiskrzyło tak szybko, że w ciągu trzech miesięcy ich związek doprowadził do zaręczyn.

Pobrali się w 2021 roku i początkowo stronili od mediów i ujawniania szczegółów wspólnego życia. Jakiś czas temu ich nastawienie uległo jednak zmianie i coraz chętniej dzielą się w sieci kulisami swej wspólnej codzienności.

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Wzruszający gest męża. Beata Tadla wyznaje, że "ryczała przez cały wieczór"

W niedzielę 22 listopada Beata Tadla opublikowała na Instagramie wzruszający filmik. Jako "psiara" dziennikarka od dawna marzyła o czworonogu, któremu mogłaby dać ukochany dom. Problem polegał jednak na tym, że jej mąż ma bardzo silną alergię na sierść, to marzenie miało zatem pozostać niespełnione. Do teraz.

- Właściwie pogodziłam się z myślą, że żaden pies z nami nie zamieszka. Michał ma poważną alergię i zawsze cierpiał przy kontakcie z czworonogiem - napisała w rzeczonym poście Beata Tadla. Na filmiku widzimy jednak, że w ich domu zawitała urocza psina imieniem Czesia. Okazuje się bowiem, że po długich poszukiwaniach Michał Cebula zdołał znaleźć rasę, która go nie uczula. Wszystko z miłości do żony.

- Ryczałam ze szczęścia przez cały wieczór. Spełniło się moje wielkie marzenie, a dokładniej - spełnił je mój Mąż. [...] W tajemnicy przede mną, poszukiwał psa, który go nie uczuli. I znalazł! Oto jest! Poznajcie Czesię - czytamy w opisie filmiku.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy rozczulonych fanów i znajomych z branży. "Najpiękniejsze, co dzisiaj widziałam" - napisała Hanna Lis.

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