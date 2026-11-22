Doda komentuje medialny szum wokół Filipa i Bianki Chajzerów

Odbiorcy uwielbiają śledzić relacje znanych osób, rozkładając na czynniki pierwsze wszelkie skandale oraz przełomowe momenty z ich życia. Doskonałym przykładem są ceremonie ślubne, zwłaszcza te wywołujące sporo kontrowersji. Kiedy więc Filip Chajzer brał ślub z młodszą o około 20 lat Bianką, wydarzeniem tym emocjonował się cały kraj. Niedługo później nowożeńcy uruchomili własny podcast, który w krótkim czasie stał się pożywką dla twórców memów.

Całe to zamieszanie Doda podsumowała w wywiadzie dla serwisu Pomponik, zaznaczając, że takie zainteresowanie jest dla niej całkowicie niezrozumiałe. "Po pierwsze, nie rozumiem tej niezdrowej ekscytacji ich związkiem, bo to mało świadczy o nich, tylko o tych ludziach, którzy się tym ekscytują. Kogo to w ogóle obchodzi?" - rzuciła.

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Piosenkarka zaznaczyła, że nie słuchała wspólnego podcastu Chajzerów, dodając od razu, że nawet po zapoznaniu się z nim nie zamierzałaby rozliczać nikogo z jego zachowania. Artystka mocno uderzyła przy tym w internautów szydzących z Filipa i Blanki, ponieważ według niej sposób funkcjonowania małżonków w ich relacji to wyłącznie ich prywatna sprawa.

"Ludzie, którzy to komentują, myślą, że inaczej się zachowują w pierwszych miesiącach miłości na przystanku, w tramwaju czy gdziekolwiek? Wystarczy ich posłuchać z boku i nikt się od nikogo nie różni [...] Kto w ogóle decyduje, jak pary powinny się ze sobą komunikować? Jest jakieś jury? Jest powoływane jakieś grono osób, które będzie mówić, jak ludzie mają się zachowywać w stosunku do siebie? Nikomu krzywdy nie czynią, a bardziej dziwi mnie, że ktoś się tym ekscytuje" - skwitowała.

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