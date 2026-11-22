Marek Modzelewski zachwycił w programie "Taniec z Gwiazdami" u boku Izabeli Kuny

Twórcy tanecznego show zabiegali o udział aktorki przez wiele lat, ale dopiero teraz udało jej się wygospodarować czas na to wyzwanie. Od samego początku obecnej edycji Izabela Kuna świetnie radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", a w tym wymagającym okresie mocno wspierają ją bliscy. Artystka zaprosiła do wspólnych występów najpierw swoją córkę Nadię, a na etapie ćwierćfinału zatańczyła z wieloletnim partnerem. Marek Modzelewski, będący polskim scenarzystą i radiologiem, znakomicie poradził sobie z niezwykle trudnym foxtrotem i wyraźnie połknął tanecznego bakcyla.

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Marek ma takie refleksje po udziale w "Tańcu z Gwiazdami", że już trzeci dzień mówi, że tęskni i że bardzo się dziwi, że nikt do niego nie dzwoni. A tak zupełnie serio, to on to bardzo przeżył. Było to dla niego naprawdę coś wyjątkowego. Sam powiedział, że jest zdziwiony tym, że tak dobrze mu się tańczyło

Tak całe to wydarzenie podsumowała Izabela Kuna w rozmowie z Radiem Eska.

Izabela Kuna szczerze o braku ślubu i osobnych kontach bankowych

Chociaż aktorka i jej partner tworzą parę od przeszło 20 lat, wychowując razem wspólnego syna Stanisława oraz pociechy z wcześniejszych relacji, nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu. Skąd wynika taka decyzja? Gwiazda otwarcie mówi, że obecna forma związku bardzo jej pasuje. Pytana o to, czy rezygnacja z małżeńskiej przysięgi zapewnia im większą swobodę, wspomniała także o posiadaniu oddzielnych kont w banku.

Nie, brać ślubu niczego nie dodaje, ani też niczego nie ujmuje. Kiedyś tak sobie to wymyśliliśmy, z różnych powodów, i tak to dalej trwa. A ponieważ to dobrze dla nas wygląda – tak jak dobrze wyglądają osobne konta – na razie utrzymujemy ten związek bez ślubu. I bez wspólnego konta!

Tymi słowami aktorka stanowczo podsumowała zasady panujące w jej relacji.

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