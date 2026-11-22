Gwiazdy na finale "Szansy na sukces". Kto zaskoczył stylizacją?

W niedzielę 22 listopada dowiedzieliśmy się, które z uczestników wystąpi w "Debiutach" podczas 64. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W wielkim finale nie mogło oczywiście zabraknąć gwiazd polskiej muzyki. Roksana Węgiel zjawiła się w głęboko wyciętej wieczorowej sukni w modnym kolorze masełkowej żółci. Reni Jusis zachwyciła niebieskim, a właściwie to kobaltowym, kompletem pełnym falban, w którym przypominała zjawiskowego ptaka. Anna Karwan postawiła na jasny, nieco rockowy kostium, a Anna Rusowicz na efektowną kreację we wzory.

Zaskoczyła królowa polskiego bluesa, Martyna Jakubowicz, która zjawiła się w casualowej stylówce - postawiła na czerwoną koszulę, ciemną marynarkę i jeansy. Kuba Badach i Andrzej Dąbrowski postawili zaś na prostą elegancję. Zdjęcia gwiazd z finału "Szansy na sukces. Opole 2027" znajdziecie w poniższej galerii.

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"Szansa na sukces. Opole 2027" - kto wygrał w finale?

W wielkim finale zmierzyło się ze sobą aż jedenaścioro uczestników. O udział w "Debiutach" w Opolu walczyli: Agnieszka Nastarowicz, Zaira Otgianu, Kacper Szczurek. Olivier Rybicki, Magdalena Boduła, Gabriela Zalewska, Jaromir Janicki, Basia Gacek, Szymon Paruzel, Gabriela Ocieczek oraz Paweł Tymiński. Do ścisłego finału weszło trzech panów: Paweł Tymiński, Szymon Paruzel i Jaromir Janicki, a wygrał ostatecznie Paweł Tymiński.

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