Rozsmaruj to po tafli lustra w łazience, a przestanie zaparowywać po kąpieli. Sposób na zaparowane lustro i wilgoć w łazience

Zaparowane lustra w łazience mogą być sygnałem zarówno normalnej wilgoci po kąpieli, jak i alarmującym objawem długotrwałego problemu.

Utrzymująca się wysoka wilgotność prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów, dlatego kluczowe jest natychmiastowe działanie, w tym skuteczna wentylacja.

Poznaj prosty, domowy sposób, który zapewni idealnie przejrzyste lustro bez pary na wiele dni – nawet po długiej, gorącej kąpieli!

Dlaczego lustra w łazience są zaparowane?

Wysoka wilgotność w łazience to rzecz normalna. Podczas kąpieli para z gorącej wody zaczyna się skraplać i osadzać na ścianach, lustrach, a nawet na ręcznikach i dywanikach łazienkowych. Częstym objawem wilgoci są także zaparowane lustra. Jeżeli problem jest czasowy i występuje jedynie po długiej kąpieli, nie masz powodów do zmartwień. Sytuacja zmienia się jednak, gdy wysoka wilgoć pozostaje i nawet wiele godzin po kąpieli lustra nadal są zaparowane, a na ścianach pojawiają się krople wody. W takim przypadku możemy mówić o wysokiej wilgoci, która może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Nadmierna wilgotność powietrza, czyli taka, która przez długi czas utrzymuje się na poziomie ponad 60 proc. to znak, że warto zacząć działać. Wysoka wilgoć może bowiem prowadzić od rozwoju pleśni i grzybów. W łazience objawiają czarnymi lub zielonymi wykwitami i pojawiającymi się na ścianach, fugach, a nawet na ręcznikach. Zarodniki pleśni unoszące się w powietrzu mogą wywoływać lub nasilać alergie, astmę, a także prowadzić do podrażnień dróg oddechowych, kaszlu i problemów skórnych. Długotrwałe przebywanie w zawilgoconym środowisku obniża ogólną odporność organizmu, dlatego tak ważne jest utrzymanie optymalnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

W takiej sytuacji podstawą działania jest wentylacja. Nawet jeżeli nie masz okna w łazience, pamiętaj, by po każdej kąpieli otwierać drzwi i wietrzyć. Powinno pozostać one otwarte przez minimum 2 godziny. Możesz zastosować również naturalne pochłaniacze wilgoci w postaci sody oczyszczonej, soli kuchennej oraz kawy. Wsyp je do miseczek lub bawełnianych woreczków i rozstaw w całej łazience. Gdy proszek zacznie się zbrylać wymieniaj go na nowy.

Posmaruj tym lustra, a przestaną być zaparowane. Sposób na zaparowane lustro w łazience

Zaparowane lustro w łazience może być objawem wysokiej wilgoci lub sprawą całkowicie normalną. Zjawisko zaparowanych luster to nic innego jak kondensacja pary wodnej. Gorąca woda z prysznica lub wanny podgrzewa powietrze w łazience, zwiększając jego zdolność do zatrzymywania pary wodnej. Kiedy to ciepłe, wilgotne powietrze styka się z zimną powierzchnią lustra, para wodna ochładza się i zmienia stan skupienia na ciekły, tworząc mikroskopijne kropelki wody, które rozpraszają światło i powodują efekt "zaparowania". To samo dzieje się z zimnym napojem wyjętym z lodówki w ciepły dzień. Jeżeli chcesz, aby lustro po Twojej kąpieli nie pokrywało się parą i drobinkami wody przetrzyj je niewielką ilością pianki do golenia. Pokryje ona powierzchnie lustra warstwą substancji powierzchniowo czynnych, które będą ograniczały osadzanie się wody. Zamiast się skraplać woda będzie tworzyć jednolita taflę. W efekcie lustro jest gładkie i nie staje się zaparowane po kąpieli. Efekt utrzymuje się przez kilka dni do momentu mechanicznego starcia się powłoki z powierzchni.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie

9