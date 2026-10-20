Stęchlizna z pralki? Sprawdź te trzy ukryte miejsca, gdzie gromadzi się brud

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-20 13:18

Wyjmujesz pranie i zamiast świeżości uderza cię nieprzyjemny zapach? Choć pralka jest używana regularnie, a bęben lśni, problem może tkwić w ukrytych zakamarkach. Wilgoć, resztki środków piorących i brud to główni winowajcy. Przed użyciem silnych chemikaliów, skontroluj trzy newralgiczne punkty urządzenia.

Dłoń osoby odchylającej brudny gumowy kołnierz pralki z osadem. O czyszczeniu urządzenia przeczytasz na SE.
Autor: Iuliia Mikhalitskaia / iStock / Plus/ Getty Images

  • Przykra woń nie musi zwiastować usterki sprzętu – najczęściej jej powodem są wilgoć i resztki proszków, zbierające się w pomijanych podczas sprzątania miejscach.
  • Kluczowym obszarem wymagającym uwagi jest gumowy kołnierz przy drzwiczkach, gdzie zalegająca woda i zanieczyszczenia generują stęchliznę.
  • Nie należy zapominać o pojemniku na detergenty oraz filtrze odpływowym; zanieczyszczenia w tych rejonach pogarszają higienę i zaburzają pracę sprzętu.
  • Aby uniknąć nawrotów problemu, zaleca się regularne czyszczenie sprzętu według wskazań producenta, unikanie zostawiania mokrych ubrań wewnątrz oraz wietrzenie bębna po skończonej pracy.

Storczyki: gatunki, pielęgnacja.
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Nieprzyjemny zapach z pralki ładowanej od frontu

W urządzeniach z drzwiczkami z przodu szczególnie problematyczny okazuje się gumowy kołnierz. W jego zakamarkach osadza się woda, brud, resztki tkanin oraz chemia piorąca. Jeśli po każdym praniu drzwiczki są zamykane, woda nie może odparować, co prowadzi do powstawania uciążliwego zapachu.

Aby zadbać o ten element, wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką, odchylając delikatnie fałdy. Należy jednak zrezygnować z ostrego szorowania i stosowania inwazyjnych detergentów, a po czyszczeniu starannie wysuszyć gumę. W przypadku pojawienia się grzyba lub uszkodzeń mechanicznych, najlepiej zajrzeć do instrukcji obsługi lub wezwać fachowca.

Czyszczenie pralki to też dbanie o szufladę na detergenty

Kolejnym pomijanym rejonem jest pojemnik na proszek i płyn. Zalegające tam resztki środków czyszczących tworzą w wilgoci lepką maź, która nie tylko brzydko pachnie, ale również blokuje swobodny przepływ detergentu do bębna.

Pojemnik ten należy systematycznie wyjmować, postępując według wytycznych producenta, i opłukiwać w ciepłej wodzie. Wnętrze komory pralki, w której umieszczona jest szuflada, można przetrzeć miękką szczotką, uważając by nie uszkodzić mechanizmów. Ważne, aby po umyciu pozostawić wszystkie elementy do całkowitego wysuszenia.

Filtr pompy odpływowej i odpowiednie nawyki

Trzecim punktem zapalnym bywa filtr pompy, gromadzący drobinki brudu. Choć nie zawsze odpowiada bezpośrednio za smród, zatkany filtr blokuje odprowadzanie wody i prowadzi do awarii. Przed przystąpieniem do jego czyszczenia konieczne jest odłączenie urządzenia od zasilania i zabezpieczenie podłogi przed wyciekającą wodą, a demontaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją.

Kluczowe znaczenie dla higieny urządzenia mają również codzienne nawyki użytkowników. Zbyt długie trzymanie wilgotnych ubrań w zamkniętej przestrzeni czy dozowanie nadmiernej ilości proszku sprzyja powstawaniu zabrudzeń. Optymalne jest natychmiastowe opróżnianie bębna i pozostawianie drzwiczek oraz szuflady otwartych, aby ułatwić wentylację.

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