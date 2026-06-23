Mało kto pamięta o tym elemencie. To dlatego pralka brzydko pachnie

Wielu użytkowników zastanawia się, dlaczego z ich pralki wydobywa się nieprzyjemna woń, mimo że sprzęt działa bez zarzutu, co często prowadzi do bezcelowych eksperymentów ze środkami piorącymi.

Główne źródło problemu ukrywa się w niewidocznych zakamarkach, gdzie wilgoć łączy się z resztkami płynów i brudem z odzieży, tworząc nawarstwiający się osad.

Takie zanieczyszczenia to doskonała pożywka dla bakterii, co w efekcie sprawia, że przykry zapach przenika do świeżego prania, nawet gdy wnętrze bębna lśni czystością.

Systematyczne usuwanie brudu z często pomijanej części urządzenia pozwala nie tylko cieszyć się pachnącą odzieżą, ale także chroni pralkę przed kosztownymi awariami.

Najczęściej w takiej sytuacji winą obarczamy detergenty, niewłaściwie dobraną temperaturę lub zbyt dużą ilość ubrań w bębnie. Zaczynamy więc działać: kupujemy inny proszek, dodajemy więcej płynu zmiękczającego, a także uruchamiamy dodatkowe płukanie lub włączamy specjalne programy do czyszczenia sprzętu. Niestety, kłopot bardzo często powraca, dlatego w tym momencie warto sprawdzić, co dzieje się w głębi pralki, a nie tylko w jej widocznej części.

Zobacz też: Trik na czystą szczotkę do toalety. Ten błąd w łazience popełnia niemal każdy

Czyszczenie pralki. Jak robić to poprawnie?

Nawet jeżeli sprzęt z wierzchu prezentuje się nienagannie, w jego wnętrzu zachodzą zjawiska, których nie widać od razu. Zbierająca się wilgoć, pozostałości po środkach piorących, małe zabrudzenia z ubrań oraz to, co przypadkiem dostanie się do środka, z czasem akumuluje się w jednym, konkretnym miejscu. To właśnie tam najczęściej powstaje ten specyficzny smród, przenikający następnie do tkanin.

Jak skutecznie czyścić pralkę krok po kroku?

Tajemnica tkwi w filtrze pralki. To niewielkie, często ignorowane miejsce ma za zadanie wyłapywać wszystko to, co mogłoby zablokować odpływ, czyli włosy, nici, ziarnka piasku, a także małe guziczki czy monety. Z biegiem czasu te wszystkie drobiazgi gromadzą się, a wymieszane z wodą i resztkami proszku tworzą doskonałe siedlisko dla rozwoju różnego rodzaju bakterii oraz pleśni. W rezultacie powstaje przykry zapach, który przenika do odzieży przy każdym kolejnym cyklu.

Ten istotny element zazwyczaj znajduje się w dolnej części sprzętu, schowany za małą osłoną. Jego wyczyszczenie nie stanowi większego wyzwania, ale kluczem jest tu konsekwencja. Należy go po prostu wykręcić, wyciągnąć zebrane brudy i porządnie umyć pod kranem. Zazwyczaj już jedna taka interwencja sprawia, że zapach diametralnie się poprawia. Trzeba też mieć na uwadze, że brudny filtr to nie tylko problem natury zapachowej.

Gdy ten element jest zatkany, może negatywnie oddziaływać na pracę sprzętu, utrudniać prawidłowe odpompowywanie wody, a w najgorszym scenariuszu spowodować poważną awarię urządzenia. Z tego powodu regularne dbanie o jego czystość, najlepiej co kilka tygodni, jest drobnym nawykiem, który znacząco wydłuża czas pracy pralki i poprawia jakość prania.